Es war unschwer zu erkennen, wo sich die Mitglieder des Mittelalterstammtisches Hochrhein zu ihrer diesjährigen Hauptversammlung zusammenfinden würden. Folgte man den in mittelalterlichen Gewändern gekleideten Gästen des Katers Hiddigeigei fand man sich alsbald bei einer, wenn auch recht neuzeitlichen „Tafeley“ wieder. 20 aktive Mitglieder waren zu diesem bunten Haufen gestoßen, jeder in seinem eigenen Gewand. Ihre „Obrigkeyt“ Reiner Schmid, der Vorsitzende des Vereins begrüßte alle Gäste. Nachdem der Kassierer, Jan Jarosch in seiner vorbildlichen finanztechnischen Tätigkeit entlastet wurde und keine Neuwahlen anstanden, trugen die stellvertretende Vorsitzende Andrea Grießer und die Schriftführerin Christine Zöllner lebendig den, mit Anekdoten gespickten recht umfangreichen Tätigkeitsbericht vor.

Die Vereinsmitglieder, die sich „mit Hingabe und Freude der Geschichte des Mittelalters widmen“ bieten für (fast) Jeden, der das Lagerleben liebt, eine Möglichkeit sich einzubringen. Nicht nur, dass Jeder und Jede ihre besondere Rolle in dem Clan einnimmt. Hier können sich alle Fähigkeiten und Neigungen entfalten. Da gibt es die Hübschlerin „Elbiera“, die für das leibliche Wohl zuständigen Culinarius und Culinaria, die Vereinshexe des Clans, Aralia und viele mehr. Der Verein hat bereits bemerkenswerte Initiativen hervorgebracht. Dazu zählt die Märchen- und Erzählgruppe „Grex Fabula“ die von Beginn an die Bad Säckinger Märchentage mit Musikdarbietungen und Märchenerzählern begleiten. Oder die enge Zusammenarbeit mit den Spielleuten „Skadefryd“ die mit mittelalterlicher Marktmusik die Feste und Lager bereichern. Seit Oktober 2019 hat die Gruppe ihr Repertoire um einen Schießstand für „Kinderarmbrustschießen“ erweitert. Neuste Errungenschaft ist der, von Stefan Hein gestiftete „Märchendrache vom Scheffelfelsen“ namens Fridolin Stefan Hieronymus Balthasar Feuerschwanz. Diese mit einem Drachenkostüm besondere Unterstützung der Märchengruppe erfreut bei ihren Auftritten nicht nur die Kinder.

Zu den vielen Aktivitäten des Vereins gehört die Teilnahme an verschiedenen „Lagereyen“ Sonnwendfeiern und Mittelaltermärkten in der Region aber auch in der Schweiz. Dort schließt man enge Freundschaften mit Mitgliedern anderer Clans, übt sich in der Sprache der vergangenen Zeit und kocht mit Lebensmitteln, die im Mittelalter in dieser Region zu der jeweiligen Jahreszeit zur Verfügung standen. Da sich der Verein nicht auf eine bestimmte Zeit oder Volksgruppe des Mittelalters festgelegt hat, sind dem Engagement keine Grenzen gesetzt. Andrea Grießer, Märchenerzählerin, Sängerin und Flötistin bei „Skadefryd“ beschäftigt sich gar mit alten Web- und Nähtechniken mit denen sie originalgetreu kunstvolle Gewänder fertigt. Viele Aktivitäten fürs nächste Vereinsjahr sind bereits geplant.

Der Mittelalterstammtisch Der Mittelalterstammtisch hat sich 2013 gegründet und zählt 62 Mitglieder. Die Gründungsmitglieder fanden sich anlässlich des damals im Schlosspark stattgefunden Mittelalterlichem Phantasie Spektaculum zusammen. Er trifft sich regelmäßig an jedem 3. Samstag im Monat ab 18.30 Uhr zu einer „Tafeley“ im Kater Hiddigeigei. Termine findet man im Internet (www.mittelalterstammtisch-hochrhein.de).

Insbesondere auf das 2020 zum letzten Mal stattfindende Mittelalterlichem Phantasie Spektaculum (MPS) im Schlosspark von Bad Säckingen freuen sich die „Maiden und Recken“ und erhoffen sich eine große Beteiligung. Mit profanen „stinkenden Kutschen“ verabschiedete sich der bunt zusammengewürfelte Haufen nach einem fröhlichen Abend ins Wochenende. Wer den Verein kennenlernen möchte, ist herzlich zur monatlichen „Tafeley“ in die Stammtaverne „Kater Hiddigeigei“ eingeladen.