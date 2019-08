von Bernd Crößmann

Nach dem Tod Maximilians II. von Bayern am 10. März 1864 wurde sein 18-jähriger Sohn Ludwig II. zum König proklamiert. Sechs Wochen später rückten die Münchner „Neuesten Nachrichten“ eine wenige Zeilen lange Meldung ein: „Der geschickte und strebsame Bildhauer Heinrich Ruf durfte in einer Privat-Audienz dem Könige eine sehr gelungene Statuette des Monarchen, in Militär-Uniform dargestellt, überreichen. Der König belobte den Künstler […].“ Ruf war es gelungen, sich bei dem jungen König zu empfehlen.

Er erhielt Zugang zu Schloss Berg am Starnberger See und verstand es, insbesondere die Wagner-Begeisterung des weltfremden Monarchen zu bedienen. Plastische Kreationen, von denen der König fabulierte, verstand Ruf – nicht ganz uneigennützig – als Aufträge und machte sich an die Arbeit. Darüber kam es zu einem Zerwürfnis zwischen der königlichen Finanzverwaltung und dem Künstler. Rechnungen, die er im Frühsommer 1865 einreichte, wies der zuständige Beamte, Hofrat von Hofmann, brüsk ab, da der Verwaltung kein Schriftverkehr vorlag.

Ruf beschwerte sich hinter dem Rücken des Beamten beim König und der Königinmutter. Von Hofmann soll Ruf bei dessen nächsten Besuch angeschrien haben, er sei „ein einfältiger, dummer Mensch“. Dieser fühlte sich um den Lohn seiner Arbeit geprellt, vor allem aber fühlte er sich beleidigt. Er erstattete Anzeige auf Ehrenkränkung.

Mitte Juli 1865 erschien in den Münchner „Neuesten Nachrichten“ ein privates Inserat, das mit seinem Namen gezeichnet war. In dem ungewöhnlich langen Text (650 Wörter) werden die Hofbeamten so dargestellt, als würden sie sich respektlos über den Willen Seiner Majestät hinwegsetzen, was Ruf eine Gegenklage einbrachte. Ein leicht ironisch, aber ausgewogen berichtender Reporter des Prozesses bescheinigte Ruf, dass es ihm schwer falle, „sich in Kürze mündlich auszudrücken […], denn er ist der Sprache nicht mächtig.“

Eine Intrige auf Kosten Rufs

Schwer vorstellbar, dass der sprachlich unbeholfene und in Geldnöten steckende Bildhauer das wohlformulierte Pamphlet, das seinen Namen trägt, verfasst und bezahlt haben soll. Zeitungen deuten es an: Es war wohl der Versuch der Wagner-Verehrer, den in der Öffentlichkeit ramponierten Ruf ihres raffgierigen Meisters aufzumöbeln. Sie setzten ihn mit dem rechtschaffenen Steinkünstler aus bescheidenen Verhältnissen gleich. Ruf beklagte die Arroganz des Regierungsapparats und den Ausfall weniger hundert Gulden, Wagner brachte die Münchner durch eigene Arroganz gegen sich auf und strich Zehntausende vom König ein.

Die Hintergründe

Rufs Klage wurde abgewiesen, weil die Zeugen den lauten Wortwechsel nicht verstanden haben wollten. Die Klage seines Kontrahenten war erfolgreich. Die Verhandlung und ein Berufungsverfahren, das die Verurteilung aus erster Instanz bestätigte, sorgten für Wirbel in der Öffentlichkeit. Dabei ging es nicht um den Bildhauer, sondern die Frage, ob die Wagnerianer der Fortschrittspartei die Oberhand über den labilen König gewinnen würden.

Die Folgen

Die Antwort hieß nein, und sie hieß auch für Richard Wagner nein, als er München auf Drängen des Staatsrats im Dezember 1865 verließ. Für Heinrich Ruf, ob er wissentlich oder arglos in eine politische Intrige hineingeraten war, bedeuteten die Prozesse einen gewaltigen beruflichen Schaden. Die Chance, an staatliche Aufträge zu gelangen, war dahin.