von Bernd Crößmann

Eine wahre Auftragsflut Ludwigs II. setzte 1869 mit dem Baubeginn von Schloss Neuschwanstein ein. Heinrich Ruf, der Schöpfer der Trompeterfigur in Schloss Schönau, hielt sich da schon im Ausland auf. Spätestens ab 1868 war er in Basel tätig, weitab von den königlichen Baustellen. Was ihn in die Schweiz zog, wo er bis 1875 blieb, entzieht sich unserer Kenntnis. In den snobistischen Dunstkreis Richard Wagners passte er gewiss nicht. Der war von München in die Nähe von Luzern gezogen und empfing heimliche Besuche Ludwigs II. Denkbar ist, dass Schweizer Studienfreunde aus Akademie-Zeiten ihren Kommilitonen auf den Arbeitsmarkt des bürgerlich regierten Landes aufmerksam gemacht hatten.

In Basel fand Ruf städtische Auftraggeber. Die Gestaltung zweier steinerner Prophetenfiguren, Moses und Daniel, für das Eingangsportal des 1868 neu errichteten Kannenfeld-Gottesackers war keine leichte Aufgabe. Über zu geringen Lohn klagte der mitarbeitende einheimische Bildhauer Meili. Ruf schwieg. Die Stadt Basel ließ die Statuengruppe 2015 nach bald 150 Jahren in Wind und Wetter restaurieren. Zu Rufs Werken zählen auch vier Marmorbüsten, die in der Eingangshalle des Bernoullianums stehen. Sie stellen drei Mitglieder der Mathematiker-Familie Bernoulli sowie Leonhard Euler dar.

Statuen der Propheten Moses und Daniel am Eingang des Kannenfeldparks in Basel, hat Helmut Ruf geschaffen. | Bild: EinDao - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65220719

Die Bally-Dynastie mit ihrem Stammsitz in Schönenwerd nahe Olten und ihrer Dependance in Säckingen war informiert, wer in der Region als Künstler etwas galt. Heinrich Ruf konnte Referenzen vorweisen. Er hatte für den Au-Friedhof bereits in Marmor gearbeitet. Die Frauenfigur des Familiengrabs Berberich-Hörnle trägt seine Signatur. Für Ruf muss der Auftrag, eine Trompeter-Statue zu modellieren, eine reizvolle Abwechslung bedeutet haben. Möglicherweise bekam er den Zuschlag, weil er als Münchner über Kontakte zu den dortigen technisch fortschrittlichen Zinkgießereien verfügte. Der Zinkguss, von Karl Friedrich Schinkel in der ersten Jahrhunderthälfte in Berlin stark gefördert, hatte sich in München eine zweite Hochburg geschaffen. Zink als Material war bei Weitem kostengünstiger als Bronze und galt damals als nahezu unverwüstlich.

Eine Einschätzung, die heutige Restauratoren nicht mehr teilen. Vor allem Risse im ermüdeten Material, wie sie auch das Original der Trompeter-Statue aufweist, gelten heute im Gegenteil als irreparabel. Als die Büste aufgestellt wurde, hatte er schon wieder sein Domizil an der Sendlinger Landstraße bezogen. Er kehrte nicht alleine zurück, sondern mit seiner Frau Antonie, einer geborenen Barth aus dem badischen Rastatt, die er während seiner Basler Zeit kennengelernt und geheiratet hatte.

Vor dem Tod wieder in München

Die Gründe für Heinrich Rufs Rückkehr nach München liegen im Dunkeln. Der Nekrolog der „Allgemeinen Zeitung“ vom Februar 1883 listet eine Reihe gelungener Arbeiten seiner letzten Lebensjahre auf. Ruf war Mitglied des Münchner Künstlervereins, ein Werkverzeichnis ist nicht bekannt. Die Autorschaft dekorativer Arbeiten blieb meist ungenannt. Der Schreiber des Nachrufs berichtet, dass der 55-Jährige in finanziellen Nöten war. Er hatte zu viel auf eigene Rechnung in Marmor gearbeitet. Als Mann rigider Ehrvorstellungen reagierte er unseliger als zu Zeiten seiner Prozesse. In der Nacht auf den 23. Januar 1883 nahm er sich das Leben. Seine Kinder fanden ihn am nächsten Morgen im Atelier. Das Familiengrab der Rufs befindet sich auf dem alten Südfriedhof in München.