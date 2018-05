Bad Säckingen Heinz und Eleonore Wößner aus Bad Säckingen feiern am 10. Mai diamantene Hochzeit

Heinz und Eleonore Wößner feiern am Donnerstag, 10. Mai, diamantene Hochzeit. Seit Jahrzehnten gehört der Sport zu ihrem Leben dazu.

Das Fest der diamantenen Hochzeit können am Donnerstag, 10. Mai, Heinz und Eleonore Wößner feiern. Seit Jahrzehnten ist das Jubelpaar eng mit dem Sport verbunden. Während Rolf Wößner 1974 als Platzwart für das Hochrheinstadion arrangiert wurde und diesen Posten während 24 Jahren ausführte, betrieb Eleonore Wößner den Kiosk am Hochrheinstadion.

Eleonore Wößner kam im Jahr 1937 in der Scheffelstadt auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule und arbeitete als Weberin in der Seiba. In der Schuhfabrik Batas in Möhlin arbeitete sie anschließend, ehe sie in der Firma Schwarzenbach in Bad Säckingen ihr Geld verdiente. Fünf Kindern schenkte sie das Leben.

Die Wiege von Rolf Wößner stand in Schopfheim. Er kam 1937 auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und machte anschließend eine Maurerlehre. Bei der Firma Biller und anschließend bei der Firma Jegge verdiente er sein Geld, ehe er im Bad Säckinger Krankenhaus in der Wäscherei arbeitete.

Seit der Kindheit ist das Jubelpaar sportlich aktiv. So lockte viele Jahre das goldene Sportabzeichen zu sportlichen Aktivitäten. Eleonore Wößner drehte in der warmen Jahreszeit gerne im Waldbad ihre Runden, während ihr Ehemann von der Jugend an dem Fußballsport frönte. Bereits als C-Jugendspieler schnürte er für den heimischen FC 08 die Fußballstiefel, spielte zwölf Jahre in der ersten Mannschaft, ehe er bei den Alten Herren nicht nur über 400 Spiele austrug, sondern auch während elf Jahren Abteilungsleiter war. Viele Jahre war er auch Spielausschussvorsitzender und trainierte Jugendmannschaften. Für seine Verdienste wurde er vom FC 08 zum Ehrenmitglied ernannt.

Wenn sich das Jubelpaar in Erinnerungen schwelgt, dann denken die Beiden gerne aber auch daran, wie im österreichischen Landegg der Urlaub verbracht wurde. Im Winter lockten vielfach die Berge von Serfaus zum Alpinskifahren, während im Sommer gewandert wurde. Heute verbringt man in der warmen Jahreszeit auch vielfach die Freizeit am eigenen Forellenweiher in Bergalingen.

Zum morgigen Festtag werden dem Paar neben den fünf Kindern und den neun Enkelkinder auch drei Urenkel gratulieren, deren guten Wünschen sich sicherlich auch viele Sportfreunde anschließen werden.