von Werner Probst

Den 90. Geburtstag kann am Mittwoch, 19. Februar, Heinz Rettberg feiern. Seit einem Jahr wohnt der Jubilar mit seiner Frau in der Trompeterstadt im Seniorenheim des ASB in der Lohgerbe. Hier gefällt es dem Jubilar recht gut, zumal er von seinem Balkon aus einen guten Blick auf das Stadtgeschehen hat.

Freude am Segelflugsport

In der Nähe von Göttingen in Niedersachsen kam Heinz Rettberg auf die Welt. In Uslar besuchte er die Volksschule. Schon als Kind hatte er große Freude am Segelflugsport. So gehörte es fast schon zur Tradition, dass er jeden Sonntag auf den Segelflugplatz ging. Alle möglichen Segelflugprüfungen absolvierte er. Bis im Alter blieb er dem Segelflugsport treu, an dem auch seine Frau eine große Freude hatte, wenn sie mitfliegen durfte, wenn das Weserbergland aus der Luft betrachtet wurde. Zu seinen großen Freuden gehörte aber auch der Kegelsport. Hier war er Mitgründer des heimischen Kegelsportvereins. Heinz Rettberg machte nach dem Schulbesuch eine Lehre als Maschinenschlosser, arbeitete anschließend in Düsseldorf, ehe er in einem technischen Büro einer Firma, die Fahrzeuge für die Bundesbahn herstellte, angestellt war und 1989 in Ruhestand ging. Auf einem Tanzabend lernte Heinz Rettberg seine spätere Frau Martha kennen. 1953 wurde geheiratet. Im Hause seiner Eltern konnte eine Wohnung bezogen werden. Vier Kinder kamen auf die Welt. Gerne denkt der Jubilar an die früheren Urlaubsreisen zurück. So war die Familie öfters in Jugoslawien oder in Spanien.

Töchter leben in Stein

Dass in Bad Säckingen nunmehr der Lebensabend verbracht wird, liegt daran, dass zwei Kinder im benachbarten Stein wohnen. So freut sich der Jubilar, dass sich nicht nur das Pflegepersonal um das Wohlergehen kümmert, sondern auch die beiden Töchter. Zu den großen Freuden gehört aber auch, dass beim Tochterbesuch vielfach auch ein kleiner Hund dabei ist, der mit großer Freude den Jubilar begrüßt.

In Bad Säckingen gefällt es dem Jubilar recht gut. In der warmen Jahreszeit ist er gerne mit dem motorgetriebenen Rollstuhl unterwegs und ist auch immer wieder bei den angebotenen Gymnastikstunden mit dabei. Im Fernsehen verfolgt er gerne den Autorennsport. Zum heutigen Geburtstag werden neben seiner Frau und den Kindern mit Partnern auch vier Enkel und zwei Urenkel gratulieren.