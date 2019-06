von Susanne Kanele

Seit einem halben Jahr ist Anne Glöckler als freiberufliche Hebamme in Bad Säckingen tätig. Sie kam von ihrem bisherigen Wirkungsort Eningen im Landkreis Reutlingen an den Hochrhein und hat damit die Lücke geschlossen, die nach dem Weggang von Erika Wölk vor einem Jahr entstanden ist. Soweit die guten Nachrichten.

Ein Drittel hat keine Hebamme

Denn immer noch sind zu viele Frauen im Landkreis Waldshut während der Schwangerschaft und im Wochenbett ohne Hebammenbetreuung. Gudrun Römer, Kreisvorsitzende Hebammenverbands Waldshut-Tiengen, spricht von nur 67 Prozent der Frauen in der Schwangerschaft oder im Wochenbett, die im Landkreis durch eine Hebamme versorgt werden.

Bereits als der SÜDKURIER im Juli 2018 über die Absicht Glöcklers, als Hebamme an den Hochrhein zu kommen, berichtet hat, kamen die ersten Anfragen. „Ich kam schon gut ausgelastet nach Bad Säckingen“, sagt sie – weil die Nachfrage einfach so hoch ist und viele Frauen unversorgt sind. Die Nachfrage ist so hoch, dass Anne Glöckler manchen Frauen auch absagen muss. „Ich versuche, meine Tätigkeit auf Bad Säckingen zu beschränken“, sagt sie. Aber sie betreut aufgrund der hohen Nachfrage auch Frauen außerhalb der Stadtgrenze.

Die Gründe sind vielfältig

Die Gründe für die Hebammen-Unterversorgung – nicht nur am Hochrhein – sind vielfältig. Die schlechte Bezahlung, die hohe Arbeitsbelastung und die hohe Haftpflichtprämie machen den Beruf für Hebammen, die nicht in Vollzeit arbeiten möchten, unattraktiv. „Die Zahl der Hebammen ist rückläufig, aber wir benötigen in der Fläche eigentlich noch mehr Hebammen, weil die Frauen die Kliniken früher verlassen als noch die Jahre zuvor und auch aus dem Freundeskreis oder der Familie weniger Rückhalt haben“, sagt Gudrun Römer.

Diese frühen Entlassungen, aber auch die Tatsache, dass es nur noch wenige Frauenärzte gibt, sorgt für Unsicherheit bei den jungen Müttern. „Viele Schwangere bekommen erst sehr spät einen Termin beim Frauenarzt“, so Römer weiter. Und die Frauen nehmen oft auch lange Wege auf sich, um betreut zu werden. „Aus diesem Grund wären jetzt noch mehr Hebammen wichtig, als noch vor 15 Jahren“, erklärt die Kreisvorsitzende. „Es gibt Bedarf in alle Richtungen.“

Hebamme kann nicht ersetzt werden

In Bad Säckingen haben sich inzwischen auch Alternativen gebildet. So hat Petra Albiez in ihrer früheren Hebammen-Praxis Alternativen eingerichtet. Petra Albiez hat zuvor 40 Jahre selbst als Hebamme in Bad Säckingen gearbeitet. „Während der Schwangerschaft sollten die Frauen von den Ärzten betreut werden und im Wochenbett ist die Betreuung den Hebammen vorbehalten“, erklärt Gudrun Römer. „Und da gibt es eigentlich keine vergleichbare Profession“, sagt sie. Zumindest nicht in den ersten vier Wochen nach der Geburt. „Natürlich kann man sich in einer solchen Müttergruppe beraten lassen, aber das Medizinische müssen die Hebammen im Blick haben.“

Aktuell arbeiten 18 Hebammen freiberuflich im Landkreis Waldshut. Diese haben im vergangenen Jahr 1154 Frauen im Wochenbett betreut. „Es bräuchte 20 Prozent mehr Hebammen“, ergänzt Gudrun Römer. Eine schnelle Lösung für die angespannte Hebammensituation zeichnet sich also trotz Anne Glöckler nicht ab. „Dazu sind die Probleme zu vielfältig“, sagt Römer. Noch in diesem Jahr schließen zwei und 2020 eine weitere Hebamme ihre Ausbildung ab und werden voraussichtlich im Landkreis tätig werden. „Eine wohl sogar freiberuflich“, hofft Gudrun Römer.

Katrin Jeromin bietet ein Alternativangebot mit ihrer Spielgruppe in der Praxis „Geburt & Leben“ der früheren Hebamme Petra Albiez in Bad Säckingen. | Bild: Kanele, Susanne