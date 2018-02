Bad Säckingen Haustüre bei misslungenem Einbruchsversuch beschädigt

Unbekannte versuchten in der Friedrichstraße, die Haustüre aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang.

Bad Säckingen – Unbekannte machten sich vergangenen Freitagmorgen an einer Türe eines Hauses in der Friedrichstraße zu schaffen. Augenscheinlich versuchte jemand, die Türe aufzuhebeln. Entsprechende Spuren waren am Türrahmen vorhanden, außerdem war die Türe leicht verzogen. Der Täterschaft gelang es aber nicht, die Türe zu öffnen. Als eine Bewohnerin gegen 12 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie den Einbruchsversuch. Die EG Einbruch übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise (Telefon 07741 8316-0). Das Haus liegt zwar direkt an der B 34, der Eingangsbereich ist aber wegen einer großen Hecke nicht einsehbar.