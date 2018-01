Bad Säckingen Haushaltsentwurf: Viel Geld für Schulen in Bad Säckingen

Die Stadt hat vor dem Gemeinderat einen ersten Haushaltsentwurf präsentiert. Investitionen in Schulen stehen unter anderem im Fokus

Die Stadt steht derzeit finanziell gut da. Laut den aktuellen Zahlen, die Stadtkämmerin Bettina Huber gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Guhl in einem ersten Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019 dem Gemeinderat vorlegte, kann Bad Säckingen in diesem und dem kommenden Jahr je mit einer positiven Bilanz im Ergebnishaushalt rechnen. So erwartet Huber für 2018 einen Abschluss mit rund einer Million Euro Plus, 2019 sollen es rund 400 000 Euro sein. Kräftig investiert werden soll in den kommenden beiden Jahren vor allem in den Bereich Kinder, Jugend und Bildung. In den kommenden Wochen wird der Gemeinderat über den Haushaltsentwurf beraten. Am 19. März soll der Doppelhaushalt beschlossen werden.