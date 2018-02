vor 1 Stunde Markus Baier Bad Säckingen Haushaltsdebatte in Bad Säckingen: Nein zu Tierheim

In Bad Säckingen wird auf absehbare Zeit kein Tierheim gebaut. Zu groß ist die Skepsis der Mehrheit des Gemeinderats bezüglich der Arbeit des Tierschutzvereins und des Bedarfs einer entsprechenden Investition. Allerdings werden die Mittel für die Fundtierbetreuung massiv aufgestockt – um das Dreifache. Gespart wird auch am Aufzug für das Rathaus. Dieses Geld soll in andere Inklusionsvorhaben fließen.