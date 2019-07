Harpolingen – Brandbekämpfung und Menschenrettung standen im Mittelpunkt der Schauübung der Feuerwehrabteilung Harpolingen. Informativ und sachkundig erläuterte der stellvertretende Gesamtkommandant Volker Schultheiß den Übungsverlauf.

Auto überschlägt sich auf der Landstraße in der Harpolinger Straße

Torsten Weimer zeigte sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als neuer Ortsvorsteher beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der topp ausgebildeten ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Er versprach die Harpolinger Feuerwehrabteilung in jeder Hinsicht zu unterstützen und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit. Sehr zufrieden mit dem Übungsverlauf waren auch der ehemalige Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer sowie Abteilungskommandant Arno Sibold.

Besonders begeisterte ihn die hervorragend funktionierende Zusammenarbeit mit der Nachbarwehr aus Rippolingen und der Bad Säckinger Drehleiter, die ebenso in Harpolingen im Einsatz waren.

Mit einem Scheunenbrand beim Anwesen Gerhard Sibold hatte die Harpolinger Wehr unter dem Kommando von Manuel Hierholzer ein äußerst anspruchsvolles Übungsobjekt ausgewählt.

Neben Heu und Stroh befinden sich im Ökonomiegebäude Traktoren und Geräte sowie eine Werkstatt mit einem Kraftstofftank. Außerdem hielten sich vier Personen, darunter ein Kind, im Gebäude auf.

Damit die zahlreichen Besucher einen Eindruck von einem realistischen Ablauf eines Einsatzes erhielten, kamen die Feuerwehrangehörigen aus Harpolingen nach der Alarmierung von zu Hause zum Gerätehaus. Innerhalb von fünf Minuten waren sie einsatzbereit. Etwas später traf die Löschgruppe aus Rippolingen sowie die Bad Säckinger Drehleiter ein.

Die größte Herausforderung für die Atemschutzgeräteträger bestand neben dem Eigenschutz und neben der Brandbekämpfung in der Rettung der vier zum Teil verletzten Personen über die Steckleiter.

Parallel dazu übernahm die Rippolinger Wehr mit dem Abteilungskommandanten Robert Vogt die Abschirmung des Wohnhauses mit Löschwasser über die Drehleiter. Die Demonstration des Entlüftungsgeräts bei verrauchten Räumen bildete den Abschluss.

Zur Abteilung

Seit 123 Jahren besteht die Feuerwehrabteilung Harpolingen. Sie umfasst 22 Aktive, 16 Mitglieder in der Altersmannschaft. Der Abteilungsausschuss: Arno Sibold (Abteilungskommandant), sein Stellvertreter Manuel Hierholzer, Dieter Rietzschel (Kassierer), Pascal Heber (Schriftführer), Matthias Gräfe (Beisitzer) sowie Gerhard Sibold (Altersmannschaft). Bei den Kreiswettkämpfen in Wallbach am 29. Juni legten Jan-Owe Burkert, Patrick Geng, Friedemann Kehnel, Tobias Brüderle und Marcel Langendorf unter der Leitung des Gruppenführers Holger Bäumle das bronzene Leistungsabzeichen ab.

Kontakt zum Abteilungskommandanten Arno Sibold unter Telefon 07763/967 03 17 oder per E-Mail

(kommando.harpolingen@fwbs.de).