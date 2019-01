von Hans-Walter Mark

Bei den nächsten Kommunalwahlen am 26. Mai dieses Jahres steht Franz-Martin Sauer für das Amt des Ortsvorstehers nicht mehr zur Verfügung. Getreu der Devise, die Demokratie lebt vom Wandel, zieht er sich nach fünfzehn Jahren aus der Kommunalpolitik zurück. Dabei blickt er zufrieden auf seine Amtszeit zurück, in der er gelernt hat Menschen mit ihren Anliegen zu verstehen, in der er ein aktives Dorf- und Vereinsleben erlebte und in der er mit der Ratschreiberin Jaqueline Vökt, dem Ortschaftsrat und Gemeinderat sowie der Stadtverwaltung eine kooperative Zusammenarbeit erfuhr.

Zufrieden mit der Entwicklung

Zufrieden ist er auch mit der Entwicklung im Ort. So konnten in seiner Amtszeit neben der Anschaffung eines neuen Staffellöschfahrzeuges für die Feuerwehr beispielsweise energetische Maßnahmen an den städtischen Gebäuden durchgeführt, das Dachgeschoss des Schulhauses ausgebaut, der Gemeindesaal, sowie das Rathaus und der Landjugendraum renoviert werden. Eine neue Teerdecke erhielt der Lochmühleweg. Dazu kommen zahlreiche kleinere Projekte. Der jährliche Seniorenausflug, und das Rathaus-Cafè sind weitere Angebote für die Bürger. Vielfältig ist das vom Ortsvorsteher stets unterstützte Vereinsleben mit ihren Aktivitäten, Festen und Jubiläen. Neuen Schwung in den Ort brachte zur Freude Sauers der Bürgerverein.

Das bringt die Wende

Als Sauer im Jahre 2004 zum ersten Mal auf der Liste der CDU für den Ortschaftsrat kandidierte, wurde er nicht gewählt und damit war für ihn sein lokalpolitisches Engagement bereits zu Ende. Eine Wendung brachte die Bitte des sich neu konstituierten Ortschaftsrates sich für das Amt des Ortsvorstehers zur Verfügung zu stellen, denn keiner der Räte wollte diese Aufgabe übernehmen. "Ich empfand es schon als Ehre, doch letztlich aus Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl dem Ort gegenüber stellte ich mich der Herausforderung", nennt Sauer die Motivation für seine Zusage. Ortsvorsteher ohne Stimmrecht genügte Sauer nicht und so kandidierte er bei den nächsten Kommunalwahlen mit einer eigenen Liste. "Kommunalpolitik ist keine Parteipolitik", nennt Sauer den Grund für diese Vorgehensweise. Ohne Wahlwerbung und ohne ein Flugblatt verteilt zu haben, erzielte er ein hervorragendes Wahlergebnis.

Humor spielt wichtige Rolle

Als Leitmotiv für sein Handeln bezeichnet Sauer als normaler Mitbürger, mit realistischem Blick für das Machbare das dörfliche Leben und die dörfliche Struktur zu fördern sowie unbürokratische Lösungen zu finden. Dabei spielte bei Sauer der Humor eine wichtige Rolle, ermöglicht er doch eine etwas distanziertere Sichtweise.

Belastet hat Franz-Martin Sauer die Verantwortung für das Budget, ob es auch sinnvoll eingesetzt wird. Was ihn bedrückte, waren für ihn die Schließung der Post und des Dorfladens, doch diese Maßnahme sieht er dem gesellschaftlichen Wandel geschuldet der im Onlinehandel zum Ausdruck kommt. Das heißt man kauft nicht mehr im Laden ein, sondern die Lebensmittel werden nach Hause geliefert. Was Sauer herausforderte waren ermüdende Gemeinderatsitzungen, in denen derselbe Inhalt oft wiederholt wurde sowie die Landjugend, deren jugendlicher Elan manchmal die Grenzen des Erlaubten überschritt und der gebremst werden musste.

Privat wünscht er sich vor allem Gesundheit und viel Zeit für seinen Enkel. Für die Vereine wünscht er sich weiterhin Nachwuchs zu finden. Es ist ihm ein Anliegen, dass das Rathaus-Cafè weitergeführt wird sowie neue Baugebiete erschlossen werden, was trotz intensiver Bemühungen bisher nicht gelang.