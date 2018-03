vor 7 Stunden Von Hans-Martin Vögtle Bad Säckingen Harpolingen baut in Eigeninitiative das Angebot im Bereich schnelles Internet aus. Unser Nachtwächter findet das "verrückt, toll und nachahmenswert"

In Harpolingen baggern Bürger in Eigeninitiative, um ihren Traum vom schnellen Internet zu erfüllen. Ein nachahmenswertes Vorgehen, findet Nachtwächter Hans-Martin Vögtle. Das ließe sich doch sicherlich auch in anderen Bereichen so umsetzen.