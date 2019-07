von sk

Die 51-Jährige, die in ihrem Auto saß, wurde gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schaffhauser Straße durch das halb geöffnete Beifahrerfenster angesprochen. Ein Mann bat um Wechselgeld. Während die Frau in ihrem Geldbeutel nach passenden Münzen kramte, kam er Mann zur Fahrerseite. Sie übergab ihm das Wechselgeld und stellte ihre Handtasche samt Geldbeutel auf den Beifahrersitz. Der Mann stellte weitere Fragen und lenkte so die Frau ab. Währenddessen muss ein Tatgenosse durch die offene Beifahrerscheibe gegriffen und die Handtasche an sich genommen haben. Dies alles bemerkte die Frau erst später. Neben Bankkarten erbeuteten die Diebe einen dreistelligen Bargeldbetrag.