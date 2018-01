Sisseln Hallenbad Sisseln schreibt jährlich Verluste

Zahlen haben sich nach Sanierung nicht wie gewünscht entwickelt. Dies will der Gemeinderat nun mit neuem Betriebskonzept ändern

Das Hallenbad in Sisseln schreibt jährlich einen operativen Verlust von rund 300.000 Franken. Mit einem neuen Betriebskonzept will der Gemeinderat dies jetzt ändern. Deshalb wird sich für die Nutzer einiges ändern. Das Bad ist auch bei Gästen von der deutschen Rheinseite sehr beliebt.

Das Hallenbad kostet die Gemeinde Sisseln jedes Jahr viel Geld. Zum operative Defizit kommen laut Gemeindeammann Rainer Schaub noch Abschreibung von Investitionen, sodass sich das Gesamtdefizit gar auf 400.000 bis 500.000 Franken pro Jahr beläuft. "Das entspricht rund 15 Prozent der Steuereinnahmen", so Schaub, "langfristig ist ein solcher Verlust nicht tragbar." Die Probleme haben sich seit der Sanierung im Jahr 2011 verschärft. Eigentlich hatte man sich erhofft, das betriebliche Defizit senken zu können. Nun ist das Gegenteil eingetroffen. "Die Unterhaltskosten gingen zwar zurück", erklärt Schaub, "gleichzeitig gingen aber die Umsatzzahlen auch zurück und durch die Erweiterung des Angebots stiegen die Personalkosten."

Deshalb hat der Gemeinderat Maßnahmen ergriffen. "Unsere erste Priorität ist der Erhalt des Hallenbades", betont Schaub. Doch das operative Defizit müsse deutlich gesenkt werden. Ziel: den operativen Verlust deutlich unter 200.000 Franken senken. Erreicht werden soll dies mit einem neuen Betriebskonzept, das im August nach den Sommerferien in Kraft tritt. "Wir werden künftig die verschiedenen Nutzungen trennen", so Schaub. Konkret heißt dies, dass die Vormittage an Werktagen sollen den Schulen von Sisseln und Gemeinden aus der Umgebung vorbehalten sind, die mit ihren Klassen das Hallenbad besuchen. Am Montag- und Freitagnachmittag wird das Hallenbad künftig an Schwimmschulen und Vereine vermietet. Die Öffentlichkeit kann das Hallenbad künftig dienstags, mittwochs und donnerstags an den Nachmittagen sowie an den Wochenenden nutzen. Die Öffnungszeiten werden dabei leicht gekürzt. Dem Gemeindeammann ist bewusst, dass das neue Konzept für alle eine gewisse Reduktion bedeutet.Durch das neue Konzept ergeben sich in erster Linie Einsparungen, da es an den nichtöffentlichen Tagen weder im Bistro noch an der Kasse Personal braucht und auch kein aktiver Bademeister benötigt wird. "Unsere Angestellten werden in dieser Zeit andere Tätigkeiten im Hallenbad ausüben, die derzeit von Externen gemacht werden", erklärt Schaub. Sollte sich das operative Defizit trotzdem nicht senken lassen, "müssten wir wohl 2020 das Ganze nochmals vertieft anschauen", so Schaub.