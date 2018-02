Bad Säckingen Hätten Sie es gewusst? Der Gallusturm war einst bewohnt

Der Gallusturm, das heutige Domizil der Narrenzunft, diente früher als Wohnung. Wer hier einziehen wollte, musste sich das Recht ersteigern. Ein Blick in die Geschichtsbücher der Stadt.

Bad Säckingen – Als „Bollwerk gegen Trübsal“ hat der Gallusturm auch in diesem Jahr wieder an Fasnacht seine herausragende Rolle gespielt. Schon seit über 40 Jahren dient das Gemäuer der Narrenzunft Bad Säckingen als Domizil, sodass man sich kaum noch erinnert, was die alten Mauern in früheren Zeiten einmal beherbergt haben. Errichtet wurde der Turm um die Mitte des 14. Jahrhunderts als Wellenbrecher gegen die Hochwasser des Rheins und als Teil der Stadtbefestigung. Einem Schriftstück vom 16. Februar 1854 können wir entnehmen, dass der Turm früher auch bewohnt war. Mit der Schelle wurde damals öffentlich ausgerufen, dass die Pachtzeit des städtischen „Gallenthurms“ abgelaufen war und die Verpachtung der Wohnung für die nächsten drei Jahre versteigert werden sollte.

Der zukünftige Pächter hatte zwei „annehmbare zahlungsfähige Bürgen“ zu stellen und musste pünktlich alle drei Monate den fälligen Pachtschilling, also den Mietpreis, bezahlen. Des Weiteren musste er die Wohnung in gutem Zustand erhalten. Strenges Augenmerk wurde auf das Dach des Turmes gelegt. Hierauf sollte der Pächter besondere „Obacht“ haben und sobald er fehlende Ziegel bemerkte, diese ersetzen.

Bei der Versteigerung erhielt der Steinhauer Joseph Gutmann als Höchstbietender mit 20 Gulden Jahresmiete den Zuschlag. Die Wohnung im Turm wurde vor der Übergabe noch geweißelt. Vielleicht hatte sich Gutmann mit der Miete doch etwas übernommen, jedenfalls arbeitete er später die angelaufenen Schulden bei der Stadt ab. Als die Pachtdauer abgelaufen und Gutmann ausgezogen war, musste allerdings festgestellt werden, dass am Gebäude schwerer Schaden entstanden war, ja, man sprach geradezu von einer „Ruinierung des Thurmes“: Es fehlten Fenstereinfassungen und Trittstufen, Balken waren heraus gesägt und als Brennholz verwendet worden.

Bei der Vermietung 1863 überboten sich die Interessenten Gerspach und Elgg so lange, bis Wilhelm Elgg schließlich für 38 Gulden Jahresmiete den Zuschlag erhielt. Da er nur einen Teil des Turmes für sich benötigte – vermutlich lagerte er dort am Rhein seine Schifferei- und Fischereigerätschaften – vermietete er die übrigen Räume an seinen Kontrahenten, den Landwirt Kasimir Gerspach. Dabei handelte es sich um die Hälfte des Platzes zu ebener Erde, und zwar der Teil gegen die Rheinseite, den kompletten ersten Stock, in welchem sich die Wohnung befand sowie die Hälfte des über der Wohnung befindlichen Speichers. Dafür bezahlte Gerspach 30 Gulden im Jahr.

Familie Gerspach lebte viele Jahre im Gallusturm, auch noch nachdem Kasimir Gerspach 1867 verstorben war. Zehn Jahre später bat seine Witwe den Gemeinderat „recht flehentlich“, sie doch in ihrer Wohnung im Turm zu belassen. Sie sei 60 Jahre alt, geschwächt, kränklich und arm. Wenn sie nun ausziehen müsste, wäre es schwierig, wieder eine günstige Wohnung zu finden und sie wäre somit „der äußersten Armuth preisgegeben“. Bei der trotz aller Bitten stattfindenden Versteigerung erhielt dann ihr Schwiegersohn, der Schreinermeister Heinrich Rupprecht den Zuschlag, sodass die Witwe vermutlich gemeinsam mit ihm und ihrer Tochter im Turm wohnen bleiben konnte.

In den 1890er Jahren beschloss der Gemeinderat, dass der Gallusturm nun nicht mehr weiter vermietet werden sollte. Stattdessen fand hier ein Heimatmuseum sein Domizil. Den Grundstock des Museums bildete die geologische, mineralogische, vorgeschichtliche, frühgeschichtliche und mittelalterliche Sammlung des Konservators Emil Gerspach. Der Enkel von Kasimir Gerspach, dessen Familie viele Jahre lang den Gallusturm bewohnt hatte, war nun mit der „Wartung und Pflege des Gallusturm-Museums“ betraut.