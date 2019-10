von sk

Der Skatsportverein Scheffelbuben hat in Bad Säckingen zum siebten Mal die Skat-Stadtmeisterschaft erfolgreich ausgerichtet. 36 Skatbegeisterte – davon vier Frauen – sind dem Aufruf der Scheffelbuben gefolgt und bei herrlichem Wetter in die Trompeterstadt gekommen, um ihren Hobby zu frönen. Die Siegerehrung fand nach zwei Serien und gut vier Stunden Skatspielen unter den Augen von Bürgermeister Alexander Guhl statt.

Den Stadtmeister Pokal und 200 Euro Preisgeld sicherte sich in diesem Jahr Markus Heblich vom Markgräfler SC Müllheim mit 2763 Punkten vor Thorsten Bönsch von den „Nichtraucher Neuenburg“ (2552) und Franz-Theo Braun von den Scheffelbuben Bad Säckingen (2482) und Rosel Indlekofer vom SC 77 Wehr mit 2441 Punkten.

Immer weniger Skatturniere

Einige Teilnehmer waren sogar direkt vom Kreuzfahrtschiff Costa Pacifica gekommen, wo dieses Jahr die 21. ISPA Skat-Europameisterschaft ausgetragen wurde. Seit der Gründung im Jahr 2003 richten die Scheffelbuben nun ihren jährlichen großen Preisskat nun schon zum 16. Mal aus, der traditionsgemäß Ende Oktober veranstaltet wird. Viele Skatturniere seien seitdem aus dem Terminkalender verschwunden, der Preisskat in Bad Säckingen sei inzwischen der Einzige verbliebene am ganzen Hochrhein, schreiben die Scheffelbuben in einer Pressemitteilung.

Stadtmeisterkrone für Gäste

Seit nunmehr sieben Jahren wird das Skatturnier als offene Bad Säckinger Skat-Stadtmeisterschaft ausgerichtet. Skatinteressierte jeden Alters können daran teilnehmen, auch wenn sie in keinem Skatverein organisiert sind. Als gute Gastgeber haben die Scheffelbuben den Gästen bereits zum fünften Mal die Stadtmeister-Krone überlassen.