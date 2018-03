Bad Säckingen Guter Zuspruch für den Sozialverband in Bad Säckingen

Der VdK-Ortsverband Bad Säckingen kann 39 neue Mitglieder begrüßen. In einer launigen Rede kritisierte der Vorsitzender Winfried Riegelsberger den aufziehenden Pflegenotstand und das "Missmanagement in der Spitalfrage". Bürgermeister Guhl warb um Unterstützung beim geplanten Gesundheits-Campus.

Der Sozialverband VdK wächst in Bad Säckingen. Am Rande der Hauptversammlung im Pavillon der Rehaklinik konnten weitere 39 Mitglieder im Ortsverband begrüßt werden. 319 Mitglieder nutzen die Angebote vom VdK. Von der Rechtsberatung, Fachvorträge, Kursen bis zu den geselligen Ausflügen hat der Sozialverband ein breites Angebot. In diesem Jahr wird eine mehrtägige Reise in die Bad Säckinger Partnerstadt Purkersdorf angeboten.

Als streitbarer konstruktiver Kopf ist der Vorsitzende Winfried Riegelsberger über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Gleich zu anfang des Mitgliedertreffens gab Riegelsberger eine launige und ehrliche Rede zum Besten. Deutliche Worte, mit Seitenhiebe auf die aktuelle Politik und Gesellschaft. So sprach Riegelsberger den aufziehende "Pflegenotstand, die Wohlstandsverwahrlosung, das Missmanagement in der Spitalfrage und der Sparwahn" vor Ort und im gesellschaftlichen Miteinander an. Der anhaltende Applaus von den Mitgliedern bestärkte den VdK-Vorsitzenden in seinem Parcoursritt. "Armut wird in karitative Einrichtungen abgeschoben"; am Beispiel der Diskussion um die Essener Tafel diagnostizierte Riegelsberger auch ein Stück weit Staatsversagen. Die Sozialberatung vom Verband bleibe weiterhin ein stark nachgefragter Eckpfeiler der Arbeit. Unterstützung dafür versprach weiterhin die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen in ihren Grußworten. Aktuell werden Wohnberater ausgebildet, die in Bad Säckingen die Angebote vom VdK ergänzen werden. Bürgermeister Alexander Guhl war ebenso um deutliche Worte nicht verlegen. Natürlich ist die Schließung des Spitals angesprochen worden, aber Guhl warb leidenschaftlich um Zuversicht und Unterstützung beim geplanten Gesundheits-Campus. "Bis Mai haben wir die Zahlen dann ist die Landespolitik dran", so Guhl. Als Externe oblag Guhl auch die Aufsicht über die Vorstandswahlen. Da gab es keine Veränderungen.

Die diesjährigen Ehrungen: Für 60 Jahre Mitgliedschaft ist Frieda Arglebe mit dem Großen Goldenen Treueabzeichen mit Stern ausgezeichnete worden. Elisabeth Diessner kommt auf 50 Jahre und erhält das Große Goldene Treueabzeichen. Rudolf Möller kommt auf 25 Jahre. Seit zehn Jahren dabei sind Johann Gauk, Nicola und Raffaele Guglielmelli, Giuseppe Merlino, Maximilian Müller, Susanne Ohland und Rita Stoll. Mehrere Mitglieder die 2017 geehrt worden wären, waren ebenso anwesend, unter anderem Karl-Heinz Busch.