von Michael Gottstein

Der Vers „Denn der Allmächtige hat große Dinge an mir getan“ zählt zu den Lieblingszitaten des ugandischen Pfarrers Peter Mubunga Basaliza, der am Freitag in Bad Säckingen sein 20. Priesterjubiläum feiert. Die Tatsache, dass er an entscheidenden Punkten seines Lebens Unterstützung erfahren hatte, bestärkte ihn in seiner Berufung und dem Wunsch, anderen Menschen zu helfen.

Ein Krankenhaus für die Armen

Peter Mubunga Basaliza wuchs in einem religiös geprägten Umfeld auf, und während seiner Schulzeit erwachte in ihm der Wunsch, Priester zu werden. Dies erschien zunächst aussichtslos, denn er konnte das Schulgeld nicht mehr aufbringen, sodass er mit 13 Jahren die Schule verlassen musste, obwohl er das beste Zeugnis seiner Klasse hatte. Weil ein Priester bereit war, die Gebühren für ihn zu bezahlen, konnte er die Schule beenden und das Seminar in Masaka besuchen.

Während seines Theologie- und Philosophiestudiums war er oft krank, und er beschloss, dass er – sollte er diese Zeit durchstehen – später ein Krankenhaus für die Armen bauen und sich auch um deren spirituelle Heilung kümmern werde. Nach seiner Priesterweihe im August 1998 übernahm er die Betreuung dreier Gemeinden, und im Jahre 2001 wurde er von seiner Diözese nach Rom gesandt, um biblisch-spirituelle Theologie zu studieren.

Vielfältig im Heimatland aktiv

Nach vier Jahren kehrte er nach Uganda zurück und übernahm dort zahlreiche Führungsaufgaben: Er leitet das Ausbildungszentrum für Katecheten, die die Priester bei ihrer seelsorgerischen Arbeit in den oft weit voneinander entfernten Dörfern unterstützen, er ist Kaplan für eine Mädchenschule, arbeitet im Zentrum für charismatische Erneuerung und ist unter anderem Koordinator der Diözese Kasese für Gerechtigkeit und Frieden. Zusätzlich ist er seit 2012, zusammen mit einem anderen Priester, für eine aus vielen Dörfern bestehende Gemeinde zuständig, in der 30 000 Katholiken leben.

In Uganda ist ein Priester oft die erste Ansprechperson in allen Notlagen, ob es um Konflikte, soziale Probleme, Krankheiten oder das fehlende Schulgeld geht. Obwohl Priester in Uganda von der Kirche nicht bezahlt werden, gibt es dort 1000 Seminaristen. Angesichts der zahlreichen Probleme sind die Priester dankbar um Unterstützung aus Europa.

Unterstützung durch die Z’Nüni-Frauen

Seit vielen Jahren helfen die Z’Nüni-Frauen aus Bad Säckingen ugandischen Schülern und Studenten, damit diese die Kosten für die Ausbildung aufbringen können. Bei dieser Gelegenheit lernte Barbara Kläsle Pfarrer Peter kennen, und seit seinem ersten Besuch im Jahre 2001 besucht er regelmäßig das Ehepaar Irmgard und Franz Kläsle. Den Z’Nüni-Frauen ist es gelungen, 30 000 Euro für die Krankenstation St. Joseph Moscati zu sammeln, die täglich 50 Menschen ambulant und stationär betreut. Mit Unterstützung italienischer Freunde möchte Pfarrer Peter eine Geburtsstation errichten sowie die diagnostischen Möglichkeiten verbessern.

Trotz mancher Schwierigkeiten sei er glücklich, Priester zu sein. Er leugnet nicht, dass manchmal Zweifel aufkeimten und man nicht auf alle Fragen Antworten bekomme, aber dafür gebe der Glaube dem Leben einen tieferen Sinn und die Kraft, auch die dunklen Seiten durchzustehen.

Der Gottesdienst im Münster beginnt am Freitag, 10. August, um 19 Uhr. Beim anschließenden Fest im Pfarrgarten wird Pfarrer Peter über seine Arbeit berichten.

