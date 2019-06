von Christiane Weishaupt

Vier zugezogene Familien haben vor 30 Jahren den Verein „Treffpunkt Kinder“ gegründet, um ein soziales Netzwerk und Kindergartenplätze zu schaffen. Aktuell beschäftigt der Verein 17 Angestellte und betreibt ein Familienzentrum, einen Kindergarten und eine Krippe mit je zwei Gruppen.

„Mehr geht nicht“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Franziska Häcker. „Wir haben sowohl räumlich als auch im Ehrenamt keine Kapazitäten mehr.“

Die Suche nach einem Kindergartenplatz sei für Familien in Bad Säckingen ein chronisches Problem, sagt die Mutter von drei Kindern im Alter von zwei bis sieben Jahren. „Es fehlen an allen Ecken und Enden Kindergartenplätze.“ Vor allem Plätze für Dreijährige seien in Bad Säckingen knapp.

„Eigentlich bräuchte es noch einen Verein wie Treffpunkt Kinder“, sagt die Apothekerin, die seit 2011 in der Trompeterstadt lebt. „Aber um so etwas zu wuchten, fehlt es den Eltern neben der Berufstätigkeit an Kraft.“ Trotzdem wird auch bei „Treffpunkt Kinder“ Elternengagement erwartet. „Ohne geht es nicht“, sagt Christine Friedlmeier, die den Verein mitgegründet hat und das Familienzentrum leitet.

Kleine Aufgaben für Eltern

„Wir haben Elternämtchen“, ergänzt Kindergarten- und Krippenleiterin Andrea Diessner lachend. Hinter der Verniedlichung verbergen sich zum Beispiel Fensterputzen, den Kompost umsetzen, zum Recyclinghof fahren oder Bachputzen – am Gebäude fließt ein Bach vorbei, der als Wasserspielplatz dient.

Die „Ämtchen“ hätten mehrere Vorteile. Sie würden nicht nur schnell erledigt, den Hausmeister ersetzen und Kosten sparen; die gemeinsamen Aktionen förderten auch den Austausch und der Kindergarten bekomme einen höheren Stellenwert bei den Familien. Außerdem erhielten die Eltern einen besseren Einblick in den Alltag ihres Nachwuchses. „Guck mal Papa, die Bilder habe ich gemalt.“ Solche Sätze seien zu hören, wenn Kinder ihre Eltern beim Helfen begleiten.

„Treffpunkt Kinder“ zog vor 19 Jahren in das damals neu errichtete Hochrheinzentrum für Innovation und Dienstleistung an der Nagaistraße, in dem auch Wohlfahrtsverbände und eine psychiatrische Tagesklinik Räume gemietet haben.

An der Fassade des funktionalen Gebäudes verblasst eine Wandmalerei, die auf die Kita hinweist. Links neben dem Haus prangt das Logo von „Treffpunkt Kinder“ an einem Gittertor: Drei fröhlich-freche Kindergesichter.

Ein Wandgemälde des Grafikers Ulli Wunsch und ein Spielplatz weisen auf die Kita von Treffpunkt Kinder hin. | Bild: Christiane Weishaupt

Dahinter liegt der Spielplatz. Auf relativ kleiner Fläche stehen hölzerne Klettergerüste und Spielgeräte. Die Ansprüche an Kindergarten und Krippe seien gestiegen, sagt Andrea Diessner.

Höhere Ansprüche an Kitas

Der Aufwand für Dokumentation sei größer geworden und die Bedeutung der Kita als Bildungseinrichtung gewachsen. Trotzdem achte der Verein darauf, das pädagogische Konzept nicht zu überfrachten. „Ein Kind lernt durchs Spielen“, sagt die Mutter zweier erwachsener Söhne. Tablets oder Computer würden nicht eingesetzt. „Medien sind bei uns Bücher und Hörmedien.“

Basis ihrer Arbeit sei eine tragfähige Beziehung zum Kind, damit sich die Kinder angenommen und aufgehoben fühlen. Daran habe sich über die Jahre nichts geändert. Verändert haben sich die Bedürfnisse der Eltern. Auf die vermehrte Berufstätigkeit und den früheren Wiedereinstieg der Mütter in den Beruf, reagierte „Treffpunkt Kinder“ sehr früh mit verlängerten Öffnungszeiten und der Einrichtung einer Krippe.

Die Kita hat von morgens halb acht bis nachmittags 14 Uhr für Kinder zwischen einem und sechs Jahren geöffnet. Keimzelle des Vereins waren Spielgruppen für Babys und Kleinkinder, die bei der Gründung von „Treffpunkt Kinder“ im Jahr 1989 zunächst im Kindergarten St. Gallus an der Waldshuter Straße einen Raum nutzen konnten, der vom Vincentius-Verein zur Verfügung gestellt wurde.

Heute bietet das Familienzentrum sechs von Müttern geleitete Eltern-Kind-Gruppen an, den offenen Treff und Elternkurse mit Anja Grimbichler sowie ein Stillcafé mit der Hebamme Anne Glöckler.

Der Wunsch nach Austausch sei bei den Müttern ungebrochen hoch, sagt Christine Friedlmeier, die selbst Erzieherin ist und Mutter von drei Kindern. Themen wie Schlaf und Sauberkeit seien über die Jahrzehnte Dauerbrenner geblieben.

Relativ neu und viel diskutiert, sei das Thema Wiedereinstieg in den Beruf. Der Druck, möglichst bald an den Arbeitsplatz zurück zu kehren, komme von allen Seiten, bestätigt Franziska Häcker. Die Eltern seien belasteter und in Erziehungsfragen unsicherer als früher, sagt Andrea Diessner und stellt fest. „Die Elternberatung nimmt zu.“