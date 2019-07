von Brigitte Chymo

Die Baugenossenschaft Familienheim Bad Säckingen schreibt im 70. Jahr Erfolgsgeschichte. 1949 startete die Baugenossenschaft mit 70 Wohnungen, heute sind es 1100 Wohnungen. Hinzu kommt die Verwaltung von 350 Wohnungen für Dritte. Und auch für 2018 kann die Baugenossenschaft positive Bilanz ziehen. Bei einer Bilanzsumme von 43 Millionen Euro und einem Bilanzgewinn über 115 500 Euro betrug der Jahresüberschuss 510 500 Euro.

Im August/September 2020 sollen die 23 Mietwohnungen der Baugenossenschaft im Aufeld bezugsfertig sein. Bild: Fridolin Singler | Bild: Fridolin Singler

Im Jahr 2017 hatte der Jahresüberschuss noch 1,123 Millionen Euro betragen. Die Erklärung dafür ist einfach. Fridolin Singler, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Mensa des Scheffel-Gymnasiums, führte aus: „Wir haben 2018 mehr in den Bestand investiert.“ Demnach flossen 621 000 Euro mehr als 2017. Diese Summe zum Jahresüberschuss 2018 addiert, ergibt wiederum 1,1 Millionen Euro. „Wir haben praktisch eine Punktlandung“, so Singler.

Aus dem Jahresüberschuss 2018 von 510 000 Euro fließen 395 000 Euro in die Rücklagen. Bei einer Bilanzsumme von 43 Millionen Euro betrug der Bilanzgewinn 115 500 Euro. Die Mitgliederversammlung stimmte zu, aus diesem Betrag eine Dividende von vier Prozent auszuschütten. Der Rest geht ebenfalls in die Rücklage. Das Geschäftsguthaben belief sich auf 2,3 Millionen Euro.

Zwei Sanierungsschwerpunkte

Die Baugenossenschaft hat derzeit die beiden Sanierungsschwerpunkte Leitungsstränge und Fassade. Insgesamt wurden sie für über zwei Millionen Euro saniert. Die regulären Instandhaltungsmaßnahmen lagen knapp über eine Million Euro.

Günstige Mietwohnungen sind nach wie vor gefragt. Dementsprechend hatte die Baugenossenschaft auch 2018 keine strukturellen Leerstände. Aufgrund der Kündigung von 24 Wohnungen durch die Spitäler Hochrhein GmbH kam es zu der relativ hohen Zahl von 90 Mieterwechseln.

„Das waren Ein-Zimmer-Appartements, und die waren leicht weiterzuvermieten“, erklärte der Geschäftsführer. Gegenüber 2017 haben sie die Bruttomieten leicht erhöht. Von 7,08 Euro pro Quadratmeter auf 7,14 Euro pro Quadratmeter. Auch im laufenden Betriebsjahr lässt die Baugenossenschaft nicht in ihrem Bemühen nach, ihren Bestand gut zu unterhalten und zu modernisieren. Es sind über 2,2 Millionen Euro eingeplant.

Das Projekt Aufeld

„Das Jahr 2020 wird geprägt sein, durch die Fertigstellung des Gebäudes in der Hugo-Hermann-Straße 15“, so Fridolin Singler zum Projekt „Aufeld“ und schob die guten Nachricht nach: „Wir liegen sehr gut im Plan, sogar etwas voraus.“ Der Rohbau der 23 Mietwohnungen, Tiefgarage und Tages- und Eiscafé im Erdgeschoss, wird Ende Juli fertig. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Tobias Förster (39), Stadtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen. Wiedergewählt wurde Benedikt Schmid aus Harpolingen. Dietmar Klingele schied aus dem Aufsichtsrat aus.

Tobias Förster (rechts) ist neu im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Familienheim. Benedikt Schmid wurde als Aufsichtsratmitglied bestätigt.. Bild: Brigitte Chymo

Bürgermeister Alexander Guhl lobte: „Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zu gesellschaftlichen Miteinander in der Stadt.“ Guhl meinte weiter: „Die Stadt hätte gerne mehr solcher Wohnungseigentümer.“

