von Hans-Walter Mark

In diesem Jahr feiert die Guggenmusik „D‘Harplinger Bäse-Ries-Fäger“ ihr 33-jähriges Bestehen. Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist sicherlich das Kuhstall-Fäscht, zu dem die Guggenmusiker am kommenden Samstag, 7. September einladen.

Anlässlich des 33. Geburtstages erwartet die Besucher ein einmaliges musikalisches Liveprogramm, das den ganzen Tag über für beste Unterhaltung sorgt. Mit dem Fassanstich wird um 11 Uhr das Fest eröffnet. Unter den Klängen der Hörnle-Clique aus Wallbach werden die 30 Liter Freibier hervorragend munden.

Zur Mittagszeit ab 12 Uhr tritt die Newcomer-Band „500 Gramm gehacktes Blääch“ auf. Ab 18 Uhr unterhält der Musikverein Harpolingen, die Brassband Bombrasstisch, die Guggenmusiker des Summer Projects und ab 22 Uhr die Brassbuebe aus Wehr, bekannt vom „Woodstock der Blasmusik“, die Gäste.

Diskjockey Mark sorgt ab etwa 23 Uhr mit rhythmischen und aktuellen Titeln für Stimmung.

Zwischen den Auftritt der verschiedenen Musikgruppen mit den unterschiedlichen Stilrichtungen (Blas-, Guggen- und Brassbandmusik) verspricht die große Gaudi-Olympiade viel Spaß für die Akteure. Sie beginnt um 13.30 Uhr und enthält ideenreiche und witzige Spielstationen.

Die Guggenmusiker würden sich freuen, wenn möglichst viele Familien, Gruppen oder Vereine sich an dem Spektakel beteiligen würden. Mindestens aus sechs Personen besteht eine Spielgruppe. Natürlich gibt es auch tolle Preise zu gewinnen. Jeder Teilnehmer erhält zudem ein Freigetränk. Um 15 Uhr bereichert der Kindergarten St. Martin mit einem Beitrag das Festprogramm.

Passend zum Kuhstall als Festplatz servieren die gut organisierten und kreativen Bäseries-Meisterköche verschiedene Speisen aus der Bauernküche. Gedämpfte Herdöpfel (Kartoffeln) mit Anke (Kräuterbutter) und Holzofenbrot ist eines dieser Gerichte.

Natürlich dürfen die Bratwürste mit „Füür“ (Feuer) oder die saftigen Weiderindsteaks nicht fehlen. Das Fest findet im „Kuhstall“ der Familie Gerhard Sibold in der Dorfmitte von Harpolingen statt. Die Kühe weilen derweil auf der Weide.

Den Festplatz erreicht man am besten über den Spielplatz. Der Weg ist ausgeschildert. Eine Voranmeldung für die Beteiligung an der Gaudiolympiade ist erwünscht. Kontakt: Vorsitzender der Guggenmusik Christian Hierholzer, Telefon 07763/918 91 69 oder per E-Mail (vorstand@baeseries-faeger.de) Anmeldungen sind auch bis kurz vor Start möglich.