von Michael Gottstein

Für ihr weit über das normale Maß hinausgehendes gemeinnütziges Engagement sind zwei Bad Säckinger Bürger mit der silbernen Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden. Bürgermeister Alexander Guhl überreichte Günter Gottwick und Rudibert Schwarz bei zwei getrennten Festakten am Donnerstag im Schloss Schönau die Nadeln samt Urkunden.

Rudibert Schwarz erhielt die silberne Ehrennadel des Landes. | Bild: Michael Gottstein

Günter Gottwick stammt aus Stuttgart, studierte Jura und absolvierte am Landgericht Waldshut sein Referendariat, das er mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Von 1986 bis 1999 war er Personalleiter bei der Johann Michael Engel GmbH, anschließend Personalleiter bei der heutigen Global Safety Textiles GmbH. Dort übernahm er 2006 die neu gegründete Rechtsabteilung. Wie Geschäftsführer Uwe Zimmermann berichtete, habe Günter Gottwick alle Wandlungsprozesse der Marktwirtschaft begleitet – Zukäufe, Umstrukturierungen und mehrere Besitzerwechsel.

Geehrt wurde Gottwick aber für seine langjährige Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht Freiburg. Wie Richter Tore Bergmann in seiner Laudatio berichtete, werden Schöffen nicht nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, sondern vorgeschlagen – in Gottwicks Fall von der Landesvereinigung der baden-württembergischen Arbeitgeberverbände. 1991 trat er sein Amt an, und als er nach zehn Jahren das Ehrenamt hätte ablehnen können, beschloss er, noch weitere 18 Jahre – bis Ende 2018 – als Schöffe weiterzuarbeiten. „Schöffen tragen zur Akzeptanz der Justiz bei“, lobte Guhl, und der Geehrte selbst verglich seine Aufgabe mit einer „ständigen Fortbildung“. Zudem habe er das, was er als ehrenamtlicher Richter getan habe, eins zu eins in seinem Beruf umsetzen können. „Ich werde für etwas ausgezeichnet, das mir Spaß macht.“

Seit mehr als 30 Jahren ist Rudibert Schwarz im Obst- und Gartenbauverein Hochrhein aktiv. Er wurde im Wiesental geboren, wuchs aber in der Bad Säckinger Fischergasse auf und entschloss sich zu einer Berufslaufbahn bei der Post, wo er 45 Jahre seinen Dienst versah. Erika Schlachter vom Obst- und Gartenbauverein berichtete, dass Rudibert Schwarz als Jugendlicher wenig mit Obstbäumen und Gartenpflege im Sinne gehabt habe. Schließlich übernahm er doch den Lonzona-Garten seiner Eltern, und als dieser wegen Baumaßnahmen aufgegeben worden war, bot man ihm Ersatz in der Gettnau an. Dort packte ihn der Ehrgeiz, weil ein Freund stets schönere Früchte hatte. Schwarz belegte Kurse und sammelte ein enormes Fachwissen an, das er über den Verein gerne mit seinen Mitmenschen teilt – und dies seit 1988 in ununterbrochener Folge als Erster Vorsitzender. „Er ist das Herz und die Seele des Vereins“, so Erika Schlachter, und dies zeigt sich auch darin, dass in seiner Amtszeit die Mitgliederzahl von 70 auf zwischenzeitlich 250 stieg und heute bei 120 liegt.

Rudibert Schwarz und seine Ehefrau Hella (rechte Bildseite) bekamen von Manfred Waßmer, Rita Buhl und Erika Schlachter (von links) ein Kirschbäumchen geschenkt. | Bild: Michael Gottstein

Auch Bürgermeister Guhl würdigte den Geehrten, der seit 1986 ununterbrochen als Kassierer im Verband arbeitet, als „treibende Kraft“ und meinte: „Eine Gesellschaft, die all das bezahlen müsste, was ehrenamtlich geleistet wird, würde nicht funktionieren.“ Seine Vereinsfreunde schenkten ihm ein stattliches Kirschbäumchen, das Schwarz mit dem ihm eigenen Humor entgegennahm: „Wo habt ihr den denn ausgebuddelt.“ Die Trompetenschüler Simon Eckert und Sebastian Rünzi untermalten die Festakte.