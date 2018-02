Bad Säckingen Gruppenschlägerei am Rosenmontag

Polizei Bad Säckingen ermittelt gegen sechs junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

In der Innenstadt von Bad Säckingen kam es am Rosenmontag abends gegen 18 Uhr zur Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Leute. Nach gegenseitigen Provokationen erfolgte ein tätlicher Schlagabtausch. Daran sollen zirka 15 Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei schritt ein und erhob die Personalien der Anwesenden. Den aktiv an dem Streit beteiligten Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Alle trugen nur leichte Blessuren davon. Kurze Zeit später kam es erneut am Bahnhof zum Aufeinandertreffen. Die Polizei nahm hieraufhin drei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren in Gewahrsam. Zwei Jugendliche wurden auf dem Polizeirevier ihren Eltern übergeben, der 19-Jährige musste bis zum nächsten Morgen in der Zelle ausharren. Derzeit wird gegen sechs junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.