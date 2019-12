Der Bebauungsplan Leimet III nahm am Montagabend die nächste Hürde: Nach Diskussion der Einwände und Stellungnahmen nach Offenlegung beschlossen die Stadträte den Bebauungsplan einstimmig.

Geteilte Meinungen zu Kindergarten

Intensive Diskussionen gab es erneut wegen den für das Wohngebiet geplanten Kindergarten. Ruth Cremer-Ricken (Grüne) reklamierte die schlechte Erreichbarkeit des alternativ zu nutzenden Kindergartens auf dem Gesundheitscampus. Die Anbindung für Fußgänger sowie mit Bus sei schlecht. „Der Bau des Kindergartens ist unsere Voraussetzung für die Zustimmung“, stellte Cremer-Ricken fest.

Zweifel am generellen Bedarf nach einem weiteren Kindergarten hatte hingegen Clemens Pfeiffer (CDU): Wichtiger sei es doch, langfristig auch mehr Grundschulen zu bauen. Das sich Elterntaxis durch kürzere Wege vermeiden ließen, sei eine „grüne Träumerei“. Bürgermeister Alexander Guhl verwies hierzu auf den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung.

Wie das Sondergebiet am östlichen Rand des Baugebiets schlussendlich genutzt werde, sei aber noch nicht fix. „Wir sollten erst mal den Spatenstich des aktuellen Baugebiets machen und die Bevölkerungsentwicklung abwarten“, so Guhl.

Mehrheitlich dreigeschossige Gebäude

Zukünftig sollen an der Rippolinger Straße unterhalb des Waldbads bis zu 180 neue Wohnungen entstehen. Markantestes Gebäude werde das mehrstöckige Wohnhaus an der Ecke Sanarystraße und Agricolastraße, erklärte Stadtplaner Christian Sammel.

An der Einfahrt zum neuen Wohngebiet ist sechsgeschossiges Gebäude als „Auftakt“ des neuen Wohngebiets dienen, so Sammel. Die Abhebung von der umliegenden Bebauung sei als städtebaulicher Akzent gewünscht.

Im gesamten Quartier sind 15 Mehrfamilienhäuser und 29 Reihenhäuser geplant. Durch die Hanglage würden sich die mehrheitlich dreigeschossigen Gebäude gut in die Umgebung einfügen, so Sammel. Von einem Bürger hatte es hinsichtlich der dichten Bebauung und der Geschosshöhe Einwände geben.

Mögliche Nutzung von Regenwasser

Hinsichtlich der Regenversickerung habe ein Gutachten ergeben, dass es in diesem Gebiet eine wasserundurchlässige Bodenschicht gibt. Sammel wies darauf hin, dass die für alle Gebäude vorgeschriebenen begrünten Dächer das Regenwasser aufnehmen können. Dies sei auch gegeben, wenn auf den Häusern Fotovoltaikanlagen installiert würden, Sammel auf Nachfrage von Fred Thelen (FW).

Die Nutzung von Regenwasserzisternen bleibe jedem zukünftigen Anwohner natürlich frei gestellt. Keine Einwände gab es von Regierungspräsidium und Landratsamt. Die verschiedene Empfehlungen würden aber noch aufgenommen, so Sammel.

Weiterhin regt das Regierungspräsidium an, die Haltestelle an der Agricolastraße durch eine Haltebucht sicherer zu machen. Auch die bisher vorgesehene Lage der Radwege soll angepasst werden, sodass der Abstand zur L 152 größer wird. Um Zeit zu sparen, sollen diese beiden wichtigsten Punkte per Nachtrag aufgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt würde eine Änderung eine erneute Offenlegung mit sich bringen, so Sammel.