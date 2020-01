von Brigitte Chymo

Nach der Wahl ist auch vor der Wahl. Kaum dass die Kommunalwahlen 2019 über die Bühne sind, blickt der Ortsverband Albbruck-Laufenburg-Murg des Bündnis 90/Die Grünen bereits in Richtung 2021 und der Landtags- und Bundestagswahlen: „Wir haben etwas zu verteidigen“, so Sprecher Hans-Jürgen Tritschler vor dem Hintergrund der Kommunalwahlen im Mai 2019.

Zufrieden mit Kommunalwahlen

Als „ein zufriedenes Ergebnis“ wertete Hans-Eugen Tritschler, Sprecher des Ortsverbandes Albbruck-Laufenburg-Murg der Grünen den Ausgang der Kommunalwahlen 2019. Nach mitunter mühsamer Kandidatensuchen hatten die Bürger in allen drei Gemeinden zwei beziehungsweise drei Vertreter der Grünen an die jeweiligen Ratstische entsandt und mit ihrem Votum auch wieder einen Vertreter im Kreistag ermöglicht. „Das ist ein Vertrauensbeweis in unsere Arbeit“, so Tritschler, der gleichzeitig allen Beteiligten dankte.

Die Arbeit des Kreistags

Die Anzahl der Grünen im Kreisrat erhöhte sich nach den Kommunalwahlen von fünf auch acht Mitglieder. Darunter sechs Frauen, eine von ihnen die wiedergewählte Kreisrätin Marita Höckendorff: „Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit der Arbeit“, bilanzierte Höckendorff die Arbeit des Kreistags der letzten Monate. Es habe keine Gegenanträge der Grünen gegeben. Allerdings hatte die grüne Fraktion den Haushalt 2021 des Landkreises abgelehnt. Grund war laut Höckendorff, dass die Kreisumlage für die Gemeinden nicht erhöht wurde: „Die Bürgermeisterfraktion war voll da.“ Auch in Laufenburg bescherten die Kommunalwahlen den Grünen Zuwachs. Die Anzahl der Gemeinderäte erhöhte sich von zwei auf drei, womit die Grünen nun zum ersten Mal Fraktionsstatus haben.

Einige Themenschwerpunkte

Als Themenschwerpunkte der jüngsten Zeit nannte Gemeinderat Jürgen Weber unter anderem die Erhöhung der Hunde- und Vergnügungssteuer, die Erhöhung der Kindergartengebühren, die Ausweitung der Ferienbetreuung und vor allem die Schulsanierung. Wichtig ist der Fraktion in diesem Zusammenhang, dass mit der Umwandlung des Flachdachs in ein leicht geneigtes Dach die installierte Photovoltaik nicht verloren geht.

Mit Selbstkritik

Von einem völlig unerwarteten Ergebnis sprach der Murger Gemeinderat Klaus Bossert, der zusammen mit Sonja Sarmann das zwei- und drittbeste Stimmenergebnis in der Gemeinde einfuhr. Bossert zeigte sich aber auch selbstkritisch. Die Murger Liste hatte nur drei Kandidaten, sodass der dritte Kandidat, obwohl er mehr Stimmen hatte, als Kandidaten anderer Parteien, diesen den Vortritt lassen musste. „Wir müssen früher mit der Kandidatensuche anfangen“, meinte Bossert, der sich außerdem mehr jüngere Kandidaten wünscht. Den Antrag der SPD auf Ausrufung des Klimanotstands für die Gemeinde Murg hatten die Grünen nicht mitgetragen: „Das ist Symbolpolitik“, so Bossert. Aus Albbruck meldete Gemeinderat Reiner Brutsche: „Es läuft relativ gut in Albbruck.“ Kritikpunkt aus seiner Sicht ist der geplante Aufzug als barrierefreier Zugang zu den Gleisen im Bahnhof, den die Deutsche Bahn im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke realisieren will. Aber: „Das ist keine optimale Lösung“, so Brutsche, der einen Übergang beim Gasthaus „Lamm“ favorisiert hätte.

Elektrifizierung der Hochrheinstrecke

Die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke generell wird bei den kommenden Wahlen eine Rolle spielen. „Wir wollen das Thema aufgreifen“, meinte Sprecher Hans-Eugen Tritschler nach einem Vortrag von Hans Saurer, stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Regionalverband Südbaden. Saurer zeigte auf, dass der Plan, zu elektrifizieren und gleichzeitig die eingleisige Strecke zwischen Waldshut und Erzingen zu belassen, den dort schon bestehenden Engpass weiter vergrößert. Von Ingrid Wolpert aus Albbruck kam die Anregung, dass mangels ausreichenden Plätzen im Kreis auch eine Palliativstation im neuen Zentralkrankenhaus eingerichtet wird. Sonja Sarmann aus Murg wünschte sich, dass die Grünen am Hochrhein sich auch des Themas 5G annehmen.

Neuwahlen der Sprecher

Bei den Neuwahlen der Sprecher bestätigte die Versammlung Hans-Eugen Tritschler in seiner Funktion als Sprecher des Ortsverbandes. Als Co-Sprecher lösten Jürgen Eckert und Reiner Brutsche die bisherigen Co-Sprecher Peter van der Meulen und Erwin Wolpert ab. Jürgen Eckert (56) aus Murg ist Maschinenbauingenieur und ehemaliger Gemeinderat. Reiner Brutsche (59) ist Gemeinderat in Albbruck und Programmierer im Vorruhestand.