Bad Säckingen Grüne Damen: Zukunft der ehrenamtlichen Helferinnen nach Spitalschließung in Bad Säckingen noch offen

Noch steht nicht fest, wie es für die Grünen Damen nach der Schließung des Spitals in Bad Säckingen weitergeht. Doch vorerst ruht das Amt und die Damen sind für ihre langjährige Mitarbeit ausgezeichnet wurden.

Bad Säckingen – Mit der Schließung des Spitals in Bad Säckingen zu Beginn des Jahres, sind jetzt auch die Grünen Damen Geschichte. Vorerst zumindest. Im Rahmen ihres monatlichen Treffens wurden jetzt die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer verabschiedet und die Langjährigen geehrt. Gleichzeitig wurden auch die Helfer des Besuchs- und des Büchereidienstes verabschiedet. Noch steht nicht fest, wie es für die Grünen Damen weitergeht. „Wir dachten daran, die Grünen Damen in den Bad Säckinger Senioren- und Pflegeheime einzusetzen“, so Anneli Ahnert vom Caritasverband Hochrhein und für das Ehrenamt zuständig. Auch wenn der neue Gesundheitscampus in Bad Säckingen öffnet, ist die Hilfe der Grünen Damen und Herren durchaus wieder gefragt. „Momentan sind wir aber gerade dabei, die Sachen abzuklären“, so Ahnert weiter. Und bis es soweit ist, ruht das Ehrenamt der Grünen Damen. Neun Jahre bestand in Bad Säckingen dieser Dienst, initiiert vom Caritasverband Hochrhein. Insgesamt acht Damen im Alter von 23 bis 79 Jahren kümmerten sich jeden Tag um kleinen und großen außerpflegerische Belange der Patienten, die aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht dazu in der Lage waren. So übernahmen die Grünen Damen kleine Botengänge oder machten Besorgungen und hin und wieder liehen sie den Patienten ein Ohr, wenn Gesprächsbedarf war. Der Dienst wird ausschließlich im Ehrenamt durchgeführt. „Die Pflege steht im Krankenhaus im Vordergrund, aber auch ein nettes Wort ist wichtig für die Patienten, um wieder gesund zu werden“, bedankte sich der frühere Pflegedirektor Frank Müller, des Spitals Bad Säckingen.

Doch nicht nur für die Patienten, auch für das Pflegepersonal waren die Grünen Damen eine wertvolle Stütze.“Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze in unserer Gesellschaft“, so Anneli Ahnert. „Denn das was wir zurückbekommen ist genauso viel Wert wie das, was wir geben“. Die Zusammenarbeit zwischen dem Caritasverband Hochrhein und dem Spital sei stets geprägt gewesen, von einem konstruktiven Miteinander.

Renate Landwehr von der Caritaskonferenz Deutschland mit Sitz in Freiburg, ehrte langjährige Helfer der Gründen Damen, des Besuchs- und des Büchereidienstes. Erika Beyer, Hildegard Hausin, Gretel Vogelsang, Gertrud Pfeifer und Margarete Ebner wurden für zehn Jahre ausgezeichnet und bekamen die Caritas-Ehrennadel in Silber überreicht. Marita Lefévre, Theresia Müller und Antonia Maier waren 20 Jahren mit dabei und erhielten jetzt das Elisabethenkreuz.