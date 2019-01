Wallbach vor 7 Stunden

Großes Programm mit Tombola: Neujahrsball in Wallbach lockt mit tollen Preisen

Am kommenden Samstag, 12. Januar, findet in der Flößerhalle in Wallbach wieder der Neujahrsball statt. In diesem Rahmen wird auch erstmals der Ehrenpreis der Bürgerstiftung Bad Säckingen verliehen – eine Tombola lockt mit attraktiven Preisen, wie etwa einem TV-Gerät, einer Damenuhr oder einer Ledertasche im Wert von 130 Euro.