Der 27 Jahre alte Tatverdächtige und sein Opfer kennen sich. Nach dem Überfall flüchtete der Tatverdächtige. Die genauen Hintergründe und der Tatablauf sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Laufe der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige in einer Wohnung in der Bergstraße in Lörrach aufhalten könnte. Die Durchsuchung des Wohnkomplexes erfolgte mit einem Großaufgebot der Polizei. Hierbei kamen auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz. Der Gesuchte konnte dort nicht festgenommen werden. Diese Maßnahme in Lörrach ist beendet. Die Fahndung und Ermittlungen der Polizei dauern an.