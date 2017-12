Bad Säckingen Große Projekte finden 2017 ihren Abschluss

Erste Geschäfte eröffnen nach jahrelanger Planungs- und Stillstandphase auf dem Brennet-Areal. Auch die Geschäftseröffnungen in den Beck-Arkaden, die B 34-Sanierung und das Aus für das Projekt Atdorf waren zentrale Themen.

Obwohl die Diskussionen über das Spital alles überschattet hat, gab es 2017 weitere Themen, die die Leute gefreut, geärgert oder einfach nur für Kopfschütteln gesorgt haben. So sorgte die Sanierung der B 34 für den Baustellensommer in diesem Jahr, der bei dem einen und anderen auch Erregung mit sich brachte. Die Arbeiten fanden größtenteils in den Sommerferien statt. Staus, lange Umwege und unerlaubte Abkürzungen gab es trotzdem. Doch unter dem Strich war die Mammut-Baustelle vom Regierungspräsidium gut geplant worden. Aber nicht nur auf der B 34 wurde gebaut. Fast zeitgleich gab es Großbaustellen auf dem Brennet-Areal, bei den Beck-Arkaden und auch die Bundesstraße 518 beim Kreisverkehr zum Zoll.

Acht Wochen lang ging auf der B 34 zwischen der Eggbergkreuzung und der Anschlussstelle Rothaus bei Murg fast nichts mehr. Die Straße musste komplett saniert werden und gleichzeitig haben die Stadtwerke die 90 Jahre alte Wasserleitung erneuert. Weitläufige Umleitungen über den Hotzenwald sorgten dafür, dass sich manche Autofahrer unerlaubte Abkürzungen suchten und zum Ärger der Anwohner auch rege nutzten. Lange Staus und Wartezeiten waren vorprogrammiert und sorgten für Unmut bei den Autofahrern. Doch das Regierungspräsidium Freiburg hielt Dank Nacht- und Wochenendarbeiten den ehrgeizigen Zeitplan von acht Wochen ein. Mitte September rollte der Verkehr wieder störungsfrei.

Seit November des Jahres kehrt Leben in das Brennet-Areal ein. Nach unglaublichen zehn Jahren Tauziehen wurde im Dezember 2016 grünes Licht für die Bebauung gegeben und Anfang Januar rollten die Bagger an. Die beiden Discounter Lidl und Aldi haben ihr neues Quartier bereits bezogen. Im Januar 2018 folgen die Schmidt’s Märkte und bis zum Frühjahr soll das Gelände fertiggestellt sein. Kaum ein Projekt der Vergangenheit war so umstritten wie die Überplanung des Brennet-Areals.

Eigentlich eine Sensation, ging die Einstellung eines weiteren Dauerbrenners wegen der zugespitzten Spitaldebatte völlig unter: das Projekt Atdorf. Noch im August zeichnete sich ab, dass die geplante Realisierung des neuen Pumpspeicherkraftwerks in weitere Ferne rücken wird. Im Oktober kam dann die endgültige Absage. Es soll kein weiteres Geld mehr in die Planungen gesteckt werden. Neun Jahre lang stand „Atdorf“ für das von der Schluchseewerk AG geplante 1,7 Milliarden Euro teure größte Pumpspeicherwerk Deutschlands.

Gut ein Jahr nach dem verheerenden Unfall auf dem Bad Säckinger Spitalplatz wurde unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen den damals 84-jährigen Unfallverursacher eröffnet. Dem Mann wurde fahrlässige Tötung in zwei Fällen und 27-fache fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt. Es sollte im Mai 2016 eigentlich ein Ausflug zum Mittagessen werden und endete in einer Tragödie. Es war ein äußerst emotionaler Prozessauftakt für alle Beteiligten. Der Prozess endete für den Unfallfahrer mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren, verbunden mit einer Geldauflage in Höhe von 1500 Euro zugunsten des Weißen Rings. Außerdem wurde dem 85-Jährigen lebenslang der Führerschein entzogen. Eine Konsequenz aus dem Unfall: Der Spitalplatz und die daran anschließende Amaliengasse wurden Bestandteil der Bad Säckinger Fußgängerzone.

Nicht nur die Elektromobilität treibt die Bad Säckinger um. Zu Beginn des Jahres 2017 wurde Bad Säckinger außerdem zur Fairtrade-Stadt ernannt. Bad Säckingen setzte so vor Ort ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt. Der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen hat bei der Planung des Frühlingsfestes mit Autoshow alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Nur elf der insgesamt 200 Mitglieder des Vereins waren bereit, sich am Programm zu beteiligen. Das reichte nicht aus, um einen verkaufsoffenen Sonntag genehmigt zu bekommen und es folgte die Absage der Veranstaltung.

Im Frühjahr war auch der letzte Bauabschnitt der Beck-Arkaden fertiggestellt und die letzten Mieter bezogen ihre Räumlichkeiten. Vor allem ein schwedisches Modeunternehmen sorgte schon lange vor der Eröffnung für lange Warteschlangen vor der Tür.

Wichtige Personen des Jahres

Nach nur zwei Jahren in Bad Säckingen verabschiedete sich Stefan Thomas als Leiter der Abteilung Tourismus und Kultur aus der Trompeterstadt. Ihm folgte Gabriele Wöhrle-Metzger, die bereits seit vielen Jahren im Rathaus beschäftigt ist. Die GmbH wurde in ein städtisches Amt für Tourismus und Kultur umgewandelt.

Nach 24 Jahren als Gemeindeammann in der Nachbargemeinde Stein in der Schweiz, beendet Hansueli Bühler seine politische Laufbahn. 28 Jahre lang saß der heute 68-Jährige im Gemeinderat und wurde vier Jahre nach seinem Eintritt ins Gremium zu seinem Oberhaupt gewählt.

Hans-Peter Hess, Leiter der Rudolf-Eberle-Schule, ging ebenfalls in den Ruhestand und hat seinen Stuhl nach sechs Jahren in Bad Säckingen geräumt. Seine Nachfolgerin wurde die bisherige stellvertretende Schulleiterin Erika Breiling.

160 Jahre Gemeindearbeit enden in Bad Säckingen und die letzten drei Ordensschwestern des Ordens der Schwestern des heiligen Kreuzes, haben die Trompeterstadt verlassen. Es ist ein Abschied für immer. Seit 2002 war Schwester Bernarda in Bad Säckingen. Sie war als Gemeindereferentin tätig und zuständig für die Kinder- und Jugendarbeit in Bad Säckingen. Sie betreute die Ministranten, die Kommunionkinder und die Sternsinger. In den Grundschulen hat sie Religionsunterricht gegeben. 46 Jahre lang war Schwester Gudrun in Bad Säckingen. 13 Jahre war sie im Kinderheim in Rickenbach und 20 Jahre im Bad Säckinger Kinderheim tätig. Schwester Clementine arbeitete 37 Jahre lang im Rickenbacher Kinderheim und später in der Küche des Kinderheims St. Fridolin in Bad Säckingen. Zehn Jahre hat sie in der Krankenhausseelsorge gearbeitet und war Mesnerin in der Kirche Heilig Kreuz.

Im Oktober trauerten die Bad Säckinger um Elisabeth Strauß. Obwohl sie zuletzt in Offenburg gelebt hat, blieb die ehemalige Schulleiterin der Weihermattenschule vielen Bürgern in Erinnerung. Viele Jahre saß sie für die SPD im Gemeinderat und gehörte Ausschüssen an. Auch außerhalb der Politik war sie aktiv. Sei gehörte dem Freundeskreis Santeramo an und dem Verein Haus Fischerzunft. Viele Jahre war die 77-Jährige fester Bestandteil der Bad Säckinger Narrenspiegelbühne.

Im Juli ist Helmut Faller, der frühere Leiter des Landwirtschaftsamts und Autor der Familienchroniken, im Alter von 101 Jahren gestorben. Im Februar feierte er seinen hohen Geburtstag. Faller war Träger der silbernen Verdienstmedaille des Landkreises Waldshut. Vielen Menschen war Faller als Verfasser der Familienchroniken bekannt.

Trauer herrschte jüngst auch um Klaus Butz. Im Alter von 82 Jahren ist der Malermeister im November gestorben. Über Jahrzehnte war Butz einer der führenden Köpfe der Bad Säckinger Fasnacht. Alleine 33 Jahren war Klaus Butz als Zeremonienmeister tätig. Er zählte zu den Mitbegründern der Maisenhardt Joggele und war beim Narrenspiegel an vorderster Front mit von der Partie.