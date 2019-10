von Hans-Martin Vögtle

Als die Bürgermeisterwahl entschieden war, stand Alexander Guhl mit Gattin Kerstin im Kursaal. Sie nahmen glücklich die Gratulationen der vielen Bürger entgegen. Doch als Erste erklommen zahlreiche Bürgermeister des Landkreises mitsamt Landrat Martin Kistler und der Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter die Bühne, um ihre Glückwünsche zu überbringen. Gleichauf mit den Politikern eilten auch zwei Vorstände eines Geldinstituts beflissen aufs Podium, sie zählten sich wohl zu den Wichtigen im Saal, gratulierten artig dem wiedergewählten Bürgermeister und schenkten ihm eine Flasche Edelschaumwein. Man hatte da nicht gespart. So standen also die Vertreter der Finanzwirtschaft auf der Bühne und freuten sich sichtlich, dass sie in der ersten Reihe ihre mitgebrachte rote Champagnertüte zeigen durften.

Derweil saß im Saal das Vorstandsmitglied eines Wettbewerbers. Er hatte im Trubel nicht realisiert, dass die Konkurrenz durch ihr Vorpreschen einen klaren Vorteil hinsichtlich der öffentlichen Wirkung erzielen konnte. Ein aufmerksamer Beobachter der Szenerie tippte dem Mann freundlich auf die Schulter und riet ihm, doch auch auf die Bühne zu eilen. Der Angesprochene folgte dem Rat, reihte sich in die Gratulantenschar ein, lächelte zufrieden und einigermaßen glücklich. Es war ein recht passabler Auftritt für sein volksnahes Bankinstitut. Dumm war halt nur, dass er im Gegensatz zu den vielen anderen kein Geschenk dabei hatte. Aber ich nehme mal an, dass im Laufe der vergangenen Woche in seinem Namen doch noch ein ordentliches Geschenk im Rathaus abgegeben wurde, und zwar bestimmt besser, als eine gute Flasche Champagner.

