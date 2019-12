von Michael Gottstein

„Ein Kind verändert die Welt“ und „das Licht ist zu den Menschen gekommen“ – dies sind zwei der Botschaften, die den Kern des Weihnachtsfestes in sich bergen. Die Bilder mögen zunächst schlicht erscheinen, ihre Bedeutung ist allerdings tief und weitreichend. Wie sehr diese Botschaften die Welt verändern können, damit beschäftigten sich die Predigten in den christlichen Kirchen.

Zahlreiche Besucher waren zum Turmblasen auf den Münsterplatz gekommen. | Bild: Michael Gottstein

Die Licht-Metaphorik spielt seit jeher eine große Rolle beim Weihnachtsfest. Als sich gegen 17 Uhr Dunkelheit über die Stadt legte, strömten zahlreiche Menschen auf den Münsterplatz, um den Mitgliedern der Stadtmusik zu lauschen, die vom Nordturm aus Weihnachtslieder spielten. Zahlreiche Gläubige kamen zu später Stunde ins Münster, wo Organist Markus Mackowiak mit Weihnachtsliedern und Bach-Chorälen auf die Christmette einstimmte. Das Halbdunkel erinnerte an das Wort „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht“ des Propheten Jesaja, der die Geburt eines Kindes und Herrschers angekündigt hatte. Mit ihm verband der Prophet große Hoffnungen, so wie heutzutage viele Redner, die an Weihnachten zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung aufrufen. „Gott fügt sich ein in das Mensch-Sein und erlebt die Welt mit Gewalt, Hass und Tod, aber er belässt es nicht dabei, sondern fängt an, die Welt mit der Macht der Liebe zu ändern“, meinte Dekan Peter Berg in seiner Predigt. Freilich geschehe dies nicht durch Weisung, sondern durch die Veränderung der Menschen selbst, denn die Engel im Evangelium sagten den Hirten nicht, was sie tun müssten, sondern erzählten, was Gott getan habe.

Die Krippe im Münster. | Bild: Michael Gottstein

Heute stellten sich nicht nur kritische Menschen, sondern auch Gläubige die Frage „Woher weiß ich, dass das alles wahr ist“, meinte der Dekan: „Glaubenswahrheiten lassen sich nicht mathematisch oder historisch beweisen, aber sie lassen sich erleben – da, wo sie das Leben von Menschen zum Teil radikal verändern, wo Menschen eine Hoffnung haben, die sie nicht aus sich selbst heraus schöpfen können und die Kraft haben, sich für Veränderungen der Welt einzusetzen.“

Dekan Peter Berg zelebrierte die Christmette in der Heiligen Nacht. | Bild: Michael Gottstein

„Ein Kind verändert die Welt“ – mit diesem Zitat begrüßte Kirchengemeinderätin Christine Oechslein die Besucher am Ersten Weihnachtstag in der fast voll besetzten evangelischen Stadtkirche, wo der Posaunenchor unter Leitung von Jürgen Thun, der auch den Orgelpart übernahm, den Gottesdienst begleitete. Wie Pfarrer Winfried Oelschlegel darlegte, hatten die frühen Christen in überschwänglichen Worten von der Gnade Gottes gesprochen, die er den Menschen geschenkt hatte: „Nicht, weil die Menschen gute Werke vollbracht hätten, sondern aus reiner Gnade heraus; die Gnade Gottes machte die Menschen zu Gerechten.“ Jeder müsse selbst die Frage beantworten, ob wir heute als Gerechte, Getaufte, Begnadete, mit göttlichem Geist Beschenkte lebten, so der Prediger. Oft werde Weihnachten als schönes Familienfest gefeiert – dies sei möglich, da Rituale den Alltag unterbrächen und zum Nachdenken anregten, was es jenseits vom Hier und Heute geben könnte.

Pfarrer Winfried Oelschlegel feierte den Gottesdienst am Ersten Weihnachtstag in der Stadtkirche. | Bild: Michael Gottstein

Er lud aber auch dazu ein, sich mit den komplexeren theologischen Begriffen und Fragen zu beschäftigen: „Wer ist Gott, was wissen wir von ihm, woher hatten die Verfasser der biblischen Schriften ihre Kenntnisse?“ Die Botschaft Christi sei in einfachen Worten wiedergegeben, doch Paulus und Johannes hätten begonnen, das Weihnachtsgeschehen in einen göttlichen Heilsplan einzubringen und den Grundstein für das theologische Gebäude gelegt. Wie man Weihnachten auch feiere – „es erinnert uns daran, dass Gott die Welt nicht aufgegeben hat“.

Auszug aus dem Münster nach der Christmette. | Bild: Michael Gottstein