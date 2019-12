von Helmut Kohler

Jedes Jahr die gleiche Frage und die wiederkehrende Hoffnung auf weiße Weihnachten. Nach der Statistik wäre bereits vor drei Jahren wieder eine weiße Weihnacht an der Reihe gewesen, denn für die Flachlandtiroler in Deutschland kommen statistisch gesehen weiße Weihnachten mit einer messbaren Schneedecke an allen drei Tagen, im Mittel nur alle fünf bis sieben Jahre vor. Aber wann gab es eigentlich die letzte weiße Weihnacht am Hochrhein? Das war im Jahr 2010. Damals gab es den kältesten Dezember seit 1969. Das würde ja bedeuten, dass nach acht grünen Weihnachten dieses Jahr in Bad Säckingen endlich wieder eine Weiße Weihnacht an der Reihe wäre, aber leider hält sich das Wetter nicht an die Statistik.

Saharastaub statt Schneeflocken

An den bisherigen diesjährigen Weihnachtsmärkten luden die hohen Temperaturen nicht gerade zum Trinken weihnachtlicher Heißgetränke ein, denn der Glühwein schmeckt bei frostigen Temperaturen einfach besser. Dieses winteruntaugliche Wetter wird sich leider bis Weihnachten nicht abstellen. Und sind die hohen Tages-Temperaturen im zweistelligen Bereich und frostfreien Nächte nicht schon genug, bekommen die Bewohner des Hochrheins diese Woche mit der Zufuhr warmer nordafrikanischer Luftmassen anstatt Schneeflocken sogar noch etwas Saharastaub ab.

Blick in die Statistik Der Blick in die Statistik für den Hochrhein der vergangenen 22 Jahre in Sachen weiße Weihnacht:

Nach der aktuellen Vorhersage erwarten Bad Säckingen am Heiligabend bei einem leichtem Regenrisiko Tagestemperaturen deutlich im zweistelligen Bereich. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gehen die Temperaturen etwas zurück, aber zu weißem Weihnachtswetter reicht es mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht. So bleibt vorerst nur die wehmütige Erinnerung an Weihnachten 2010, als wir die gesamte Weihnachtszeit über eine Schneedecke von 16 Zentimeter hatten und am ersten sowie zweiten Weihnachtsfeiertag bei Dauerfrost und strahlendem Sonnenschein Bilderbuch-Weihnachtswetter genießen konnten.