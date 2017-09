Bad Säckingen Gewinnen Sie Tickets für die Gloria-Musical-Premiere

Der SÜDKURIER verlost 1x2 Eintrittskarten für die Premiere des neuen Musicals "Happy Landing" am 21. Oktober.

Die Premiere des neuen Gloria-Musicals "Happy Landing" rückt immer näher. Der SÜDKURIER verlost heute für die Premieren-Gala 1x2 Tickets. Für die glücklichen Gewinner heißt es dann "anschnallen und durchstarten in die 60er". Mit “Happy Landing" erwartet das Publikum ein brandneues Wohlfühl-Musical mit der Musik von Jochen Frank Schmidt.

Wieder einmal warten die Erfolgsproduzenten der Musicals Aida, Bikini-Skandal und Lichterloh mit einer Premiere auf und inszenieren diese mit großem internationalem Profi-Ensemble, Live-Band auf der Bühne und einer Extraportion Spaß. “Happy Landing ist eine Liebeskomödie mit Charme, Humor und Leidenschaft,” erklärt Jochen Frank Schmidt die Idee hinter der brandneuen Show. Die Geschichte führt zurück in die 60er Jahre. Alles beginnt am John-F.-Kennedy- Airport im Jahre 1965.



Hier lebt Annie den Traum aller jungen Amerikanerinnen dieser Zeit. Sie ist Stewardess und fliegt mit den neuesten Jets um die ganze Welt. Als sie auf einem Flug von Multimillionär Angus Foster zu einem Date eingeladen wird, scheint ihr Glück perfekt. Doch ihr Herz hat einen anderen Plan, als sie sich in Kofferträger Tom verliebt. “Es ist eine Geschichte über den Traum vom Fliegen, über Freundschaft und Liebe”, fasst Produzent Alexander Dieterle zusammen. Start des Musicals ist also am 21. Oktober, gespielt wird dann bis ins Frühjahr 2018 hinein.

Tickets sind im Internet erhältlich unter www.happy-landing-musical.de sowie über das Kartentelefon unter 07761/6490 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 29,90 Euro und 79,90 Euro.

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Senden Sie eine Mail (saeckingen.redaktion@suedkurier.de), ein Fax (07761/56045190) oder eine Postkarte (SÜDKURIER-Redaktion; Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen) mit dem Stichwort "Happy Landing" bis 25. September an die Redaktion. Aus den Einsendungen wird der Gewinner der 1x2 Karten gezogen und telefonisch benachrichtigt.