von sk

Kurz nach 20 Uhr wurde der Polizei dort eine Schlägerei gemeldet. Die Lage hatte sich bei Eintreffen der Polizei schon wieder beruhigt. Nach gegenseitigen Provokationen, Wortgefechten und anfänglichem Geschubse zweier Gruppen aus jungen Erwachsenen und Jugendlichen folgte ein tätlicher Angriff, an dem zuerst zwei Personen beteiligt waren. Mutmaßlich schlichtende Gruppenangehörige wurde dann in den Streit hineingezogen, so dass die Polizei derzeit gegen sechs Beteiligte ermittelt.

