Bad Säckingen/Laufenburg Getötetes Baby: Staatsanwaltschaft sieht kein Versagen von Jugendamt

Im Fall des getöteten Babys im badischen Laufenburg sieht die Staatsanwaltschaft bislang keine Anhaltspunkte für ein Versagen des Jugendamtes.

Es werde nicht gegen Mitarbeiter der Behörde ermittelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Donnerstag.

Der Obduktion zufolge starb das Kind an einem massiven Schädel-Hirn-Trauma. Warum und wie der Vater das Kind tötete, ist nicht bekannt. Das Baby hatte keine äußeren Verletzungen und laut Staatsanwaltschaft auch keine Spuren früherer Gewalt. „Es gab auch keine Zeichen für eine Verwahrlosung“, betonte eine Sprecherin. Der Vater stand beim Eintreffen der Polizei unter Medikamenteneinwirkung.

Haftbefehl wurde erlassen

Im Fall des getöteten drei Monate alten Babys im Laufenburger Stadtteil Rhina hat der Haftrichter den Haftbefehl unterzeichnet. Der mutmaßliche 36-jährige Täter, der nach Behördenangaben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Vater des kleinen Jungen war, kommt damit in Untersuchungshaft.

Der 36-Jährige hatte sich am ersten Weihnachtsfeiertag um kurz nach 11 Uhr bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden. Polizei und Notarzt fanden vor Ort in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Rhina den Vater und das tote Kind. Der psychisch labile Mann gab an, mit der Betreuung des Kindes überfordert gewesen zu sein.

Familie stand unter Betreuung des Jugendamtes

Laut Leitender Oberstaatsanwältin Iris Janke war es zu „einer mehrfachen Gewalteinwirkung gegen den Kopf des Kindes“ gekommen. Todesursächlich sei „ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma“, so Janke. Anhaltspunkte für ein so genanntes Schütteltrauma und für Altverletzungen hätten sie hingegen nicht gefunden. Das ausführliche Gutachten zum Tode des Säuglings werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Leitende Oberstaatsanwältin.

Der Hochrhein ist nach wie vor entsetzt und rätselt, wie es zu dieser Gewalttat kommen konnte. Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte das Landratsamt Waldshut, dass die Familie unter Betreuung des Jugendamtes stand. Die Familie habe das Jugendamt schon vor längerer Zeit – noch während der Schwangerschaft – um Hilfe ersucht, teilte die Behörde mit.

Daraufhin sei für die Zeit nach der Geburt des Kindes zusammen und in Absprache mit verschiedenen Institutionen eine ambulante Hilfe installiert worden. Die Familie sei dabei mehrere Tage in der Woche unterstützt worden und schien auf einem guten Weg zu sein, hieß es. Gewalttätigkeiten seien der Behörde bislang nicht bekannt geworden. Diese Aussage des Jugendamtes deckt sich auch mit dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion, wonach der Säugling keine Anzeichen von älteren Verletzungen hatte.

In welchem Umfeld lebte die Familie? Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus im Laufenburger Ortsteil Rhina. Polizeisprecher Dietmar Ernst sagte, nach dem Bild, das die Behörde derzeit habe, sei das Leben des Paares in geordneten Bahnen verlaufen. Auch laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf eine offensichtliche Verwahrlosung des Kindes. Gleichwohl würden die häusliche Umgebung und die näheren Lebensumstände Gegenstand der laufenden Ermittlungen sein, so Janke.

Der mutmaßliche Täter und wahrscheinliche Vater war während der Tat alleine mit dem Jungen. Wie es zu dem Ausraster kam, untersucht die Polizei derzeit. Gegenstand der Ermittlungen ist dabei unter anderem auch die Blutprobe des 36-Jährigen. Denn laut Polizei stand der Mann unter Medikamenteneinwirkung. Dabei wird im Rahmen der Untersuchung auch zu klären sein, welche Substanzen er geschluckt hat und ob diese legal sind. Nach Behördenangaben war der Mann beim Eintreffen der Polizei auch selbst verletzt. Welche Verletzungen er hatte, wurde nicht mitgeteilt. Nach unbestätigten Informationen unserer Zeitung hat der 36-Jährige nach der Tat versucht, sich die Pulsadern am Arm aufzuschneiden. Der Mann ist auch in U-Haft weiter unter ärztlicher und psychologischer Betreuung. Er gilt als suizidgefährdet.

Die Mutter war am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages während der Tat nicht in der Wohnung. Über ihren Aufenthalt gibt es keine genaueren Informationen. Janke sagte nur: „Die Mutter befand sich wenige Stunden außer Haus im Landkreis Lörrach.“

Laut Polizeisprecher Ernst sei die Mutter noch bei ihr nahestehenden Personen untergebracht und werde psychologisch betreut. Denn die Wohnung der Familie ist bislang noch nicht freigegeben. Die Kriminalbeamten und die unterstützenden Kollegen des Landeskriminalamtes seien mit der Spurensicherungen zumindest auch noch am Donnerstag beschäftigt gewesen, so Polizeisprecher Ernst.