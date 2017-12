vor 2 Stunden Markus Baier Bad Säckingen Gesundheitscampus Bad Säckingen: In fünf Schritten soll es zur Spitalalternative gehen

Die Idee eines Gesundheitscampus' in Bad Säckingen mit Leben zu füllen: Dafür soll der Kreistag bei seiner Sitzung am Mittwoch in der Flößerhalle Wallbach die Weichen stellen. Er befasst sich mit der Auftragsvergabe für ein Gesamtkonzept. Die Planung soll in fünf Modulen erfolgen. Ende März soll das Gesamtkonzept stehen