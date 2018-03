Bad Säckingen Gesundheitscampus Bad Säckingen: Heiße Phase beginnt

Die zwei wichtigsten Fragen werden in den nächsten Wochen entschieden: Sanierung oder Abriss des ehemaligen Spitals? Und: Wer wird der Träger der neuen Einrichtung?

Die Entwicklung des Gesundheitscampus Bad Säckingen kommt in eine entscheidende Phase. Bis Ende des Monats soll die wirtschaftliche Bewertung vorliegen. Das heißt: Dann dürfte klar sein, was der Campus kostet. Daran wird sich auch die Frage entscheiden, ob das bestehende Spitalgebäude saniert oder es einen Neubau geben wird. Architekten und Ingenieure sind bei der Arbeit und ermitteln diese Kosten. Dann wären auch die Vorarbeiten soweit abgeschlossen, um die Kardinalfrage zu beantworten: Welche gesellschaftsrechtliche Struktur bekommt der Campus, und wer sind die künftigen Gesellschafter? Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl war in der Sondersitzung des Gemeinderates am Mittwoch optimistisch. Er geht entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom November davon aus, dass der Landkreis und die Stadt Bad Säckingen die künftigen Träger sind. Der Kreistag stehe ausnahmslos hinter dem Beschluss, sagte Guhl.