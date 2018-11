von sk

In der Nacht zum Montag entwendete ein Dieb auf dem Parkplatz einer Bar in der Wallbacher Straße einen geparkten Mercedes-Benz. Der Wagen hatte ab Sonntagabend 21 Uhr dort gestanden. Als der Besitzer am Montag gegen 1 Uhr nach Hause fahren wollte, war sein Auto weg.

Der schwarze Mercedes-Benz vom Typ E 63 AMG und mit Schweizer Kennzeichen angebracht wurde dann am Montagmorgen beschädigt in einem Schrebergarten in der Rheinuferstraße gefunden. Der Wagen war zuvor gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen geprallt, nachdem der unbekannte Fahrer von der Straße abgekommen war. Nach Spurenlage dürfte dieser viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die spurentechnischen Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, ermittelt.

