von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Montag Eva Greif in Bad Säckingen feiern. Seit 2005 wohnt die Jubilarin mit ihrem Mann in Bad Säckingen. Wegen der guten Luft sei man in den Schwarzwald und schlussendlich in die Trompeterstadt gekommen, erzählt die Jubilarin.

In Halle an der Saale kam Eva Greif auf die Welt. In Gern Rode im Harz erlebte sie die Kriegsjahre, ehe sie 17-jährig nach Berlin in ein Flüchtlingslager kam. In Bad Godesberg arbeitete sie später als Haustochter. Sie machte den Busführerschein und arbeitete bei der Stadt Bonn, ehe sie 1977 ihren Mann Uwe heiratete. In Cuxhaven wurde eine Wohnung bezogen. Sie machte sich selbständig mit einer Wegebahn mit drei Anhängern und kutschierte Urlauber durch die Stadt. „Es war damals nicht einfach, eine Genehmigung für diese Fahrzeuge zu bekommen“, erinnert sich Eva Greif. Als der Betrieb aufgegeben wurde, zog das Ehepaar zunächst nach Wehr und dann nach Bad Säckingen.

Zu den heutigen großen Freuden der Jubilarin gehört, dass ihr Ehemann nach einer schweren Krankheit nunmehr wieder voll auf der Höhe ist. So können die beiden auch wieder große Reisen unternehmen. Beispielsweise war das Ehepaar auch schon in Florida. Problemlos wird mit dem eigenen Personenwagen noch Cuxhaven und Büsum angesteuert oder auch der Urlaub in Südtirol verbracht. In Bad Säckingen gefällt es Eva Greif recht gut. Viel ist sie im Schwimmbad anzutreffen, und im Gasthaus „Alte Zunft“ trifft man sich gerne mit Freunden.