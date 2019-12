von Werner Probst

Vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Und am heutigen Freitag können Werner und Barbara Holstein goldene Hochzeit feiern. Seit einem Jahr wohnt das Paar in Bad Säckingen in der Kolpingstraße 2. In der Trompeterstadt gefällt es den Beiden ausgesprochen gut.

Blick auf Lebensstationen

In Tapiau in Ostpreußen stand die Wiege von Werner Holstein. 1948 ging er mit seiner Mutter nach Halberstadt, wo er nach dem Schulbesuch eine Lehre zum Saatzuchtfacharbeiter machte. Als Silomeister hatte er anschließend eine Anstellung. Barbara Holstein kam 1948 in Bad Köstrup auf die Welt. Sie machte das Abitur in Gera und studierte anschließend im Institut für Lehrerbildung Sozialpädagogik. 1969 heiratete sie. Bis 1992 arbeitete sie dann in ihrer Geburtsstadt, während ihr Mann 1991 erwerbsunfähig wurde. So zog das Jubelpaar 1992 nach Rickenbach. Im Rickenbacher Kinderheim bekam Barbara Holstein eine Anstellung, ging 2011 in Ruhestand und arbeitete dann noch fünf Jahre in der Mutter-Kind-Klinik in Rickenbach.

Glückwünsche zum Festtag

Alle Arbeiten im Haushalt werden von den Beiden noch selbst erledigt. Und Barbara Holstein hat den grünen Daumen. Das beweist die Blumenpracht in der Wohnung eindrücklich. Gerne erinnert sich das Paar an die Urlaube in Italien zurück. Zum Festtag wird auch die Familie des Sohnes die Glückwünsche überbringen.