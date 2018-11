von sk

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen in der Güterstraße einen geparkten Wagen beschädigt und ist danach geflüchtet. Der Seat, der in der Zeit von 10.20 Uhr bis kurz vor 13 Uhr auf einen unbefestigten Parkplatz bei einem Discounter abgestellt war, wurde hinten links ramponiert.

Die Schadenshöhe dürfte bei knapp 2000 Euro liegen. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss gegen den Seat gestoßen sein und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Da der Parkplatz stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen zu melden (Telefon 07761/934-0).

