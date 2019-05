Bad Säckingen vor 1 Stunde

Gemeinderats-Check: Die Linke im Gemeinderat – was hat Einzelkämpfer Angelo De Rosa in den letzten fünf Jahren geleistet?

Vor fünf Jahren schaffte es die Linke erstmals, in den Bad Säckinger Gemeinderat einzuziehen. Angelo De Rosa ist seither die Alleinvertretung der Partei im Gremium. Als Einzelgemeinderat besitzt er keinen Fraktionsstatus, was beispielsweise bei der Besetzung der Gemeinderatsausschüsse Nachteile bringen kann. Wie hat sich De Rosa in seiner ersten Amtszeit als Stadtrat geschlagen?