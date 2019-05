Zahlen und Fakten

Mit dem Gemeinderats-Check wirft die SÜDKURIER-Redaktion einen Blick auf die vergangenen fünf Jahre Kommunalpolitik in Bad Säckingen. Dabei legen wir den Fokus auf die Arbeit und die Sichtweise einer Fraktion im Gemeinderat. Die Folgen werden in der Reihenfolge der Fraktionsgröße abgedruckt. Die Fraktion: Mit neun Sitzen ist die CDU die größte Fraktion im Gemeinderat der Stadt Bad Säckingen. Fraktionsvorsitzender ist Michael Maier. Außer Stadträtin Christine Oechslein aus Harpolingen kandidieren alle amtierenden Gemeinderäte in diesem Jahr erneut. Die Liste der CDU für die Kommunalwahl 2019 umfasst 22 Kandidatinnen und Kandidaten, darunter vier Frauen. Während der laufenden Legislaturperiode gab es in der CDU-Fraktion keine Wechsel. Die Kommunalwahl findet am Sonntag, 26. Mai, statt. Am gleichen Tag ist die Europawahl.

