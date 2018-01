Bad Säckingen Gelungene Probe für die "Neuen" im Münsterchor Bad Säckingen

Der Münsterchor Bad Säckingen hat 15 Gastsänger engagiert, die bei der Aufführung von Schuberts G-Dur-Messe am Fridolinsfest mitwirken werden. Die Probe im Münsterpfarrhof verlief erfolgreich.

Trotz aller Sorgen um den musikalischen Nachwuchs ist das Interesse am Chorgesang noch immer vorhanden, allerdings möchten sich viele Musikliebhaber nicht dauerhaft an ein Ensemble und dessen Termin- und Probenplan binden. Daher hat der Münsterchor Bad Säckingen für die Aufführung von Schuberts G-Dur-Messe, die beim Hochamt am Fridolinsfest erklingen wird, Gastsänger gesucht – und gefunden.

Dass der 40-köpfige Münsterchor mit Gästen aus anderen Ensembles zusammenarbeitet, ist nichts Neues, aber dieses Mal waren auch Einsteiger zum Mitsingen eingeladen, vorausgesetzt, dass sie die Bereitschaft mitbrachten, sämtliche Proben zu besuchen. „Man muss nicht unbedingt Noten lesen können, um sich in einen Chor einzufügen“, erklärte Markus Mackowiak. Auch der Kammerchor Bad Säckingen hatte im vergangenen Jahr erfolgreich ein Mitsingprojekt veranstaltet.

Insgesamt 15 Gäste meldeten sich beim Münsterchor, nachdem der Bezirkskantor per Zeitungsaufruf das Vorhaben vorgestellt hatte, und am Samstag fand die erste gemeinsame Probe im Münsterpfarrhof statt. „Es herrschte eine sehr offene Arbeitsatmosphäre, die Probe war konstruktiv und hat Spaß gemacht, und die neuen Sänger fügten sich gut in das Ensemble ein“, resümierte der Dirigent.

Allerdings stellte sich heraus, dass die meisten „Neuen“ schon Erfahrungen in anderen Chören gesammelt hatten, und viele von ihnen kannten die Schubert-Messe bereits, so wie die Gastsängerin Ursula Oswald aus Rheinfelden: „Ich habe Schuberts G-Dur-Messe schon vor 23 Jahren gesungen – damals im Sopran, heute singe ich im Alt.“ Die Musikliebhaberin wirkte bereits bei Kirchenchören und dem Motettenchor Lörrach mit. „Aber heute singe ich nur noch als Gast bei bestimmten Projekten, denn es kommt mir vor allem auf die Auswahl der Werke an.“ Die Entscheidung, beim Münsterchor mitzumachen, sei ihr leicht gefallen, denn sie hatte im vergangenen Jahr die Aufführung von Mendelssohns „Lobgesang“ besucht, „und ich war davon begeistert“.

Schuberts G-Dur-Messe für Soli, Chor und Orchester entstand 1815, als Schubert 18 Jahre alt war. Sie zählt also zu den vier frühen Messen, die ein wenig im Schatten der beiden weit komplexeren Spätwerke – nämlich der Messen in As-Dur und Es-Dur – stehen. Die Jugendwerke konnten sich aber im Spielplan und in der Gunst des Publikums halten, weil sie durch große Musizierlaune und die liedhafte Melodienfreude, die man vom jungen Schubert kennt, für sich einnehmen.

Geschichte: Der Münsterchor ist offiziell 225 Jahre alt, hat aber noch weitaus ältere Wurzeln. Derzeit gehören ihm rund 40 Sänger an. Der Vorsitzende ist Bernhard Brecht. Die Proben finden immer dienstags, ab 20 Uhr, im Münsterpfarrhof statt.