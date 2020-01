von Johanna Mutscheller

Von 50.000 Euro Kosten sprach der Gemeinderat Bad Säckingen diese Woche, als es um die Verbreiterung der Albert-Gersbach-Allee für eine geplante Fahrradstraße ging. Bereits drei Tage nach der Sitzung folgen jedoch Konsequenzen aus dieser Entscheidung: Der Fahrradbeauftragte der Stadt, Bernhard Biendl, legt sein Amt nieder.

Hintergrund der anstehenden Verbreiterung ist die Planung einer Fahrradstraße, die die beiden Bahnhöfe Bad Säckingens und der schweizerischen Gemeinde Stein verbindet. Diese soll, wie der Gemeinderat in seiner Sitzung diese Woche ankündigte, vom Bahnhofsvorplatz aus über die Albert-Gersbach-Allee führen. Vorbei am Parkhaus des Kursaals verbindet sie die Waldshuter Straße mit der Rheinallee. Von dort aus sollen die Radfahrer in Richtung der Brücken geleitet werden. Hierfür müsste die bisher 1,20 Meter breite Albert-Gersbach-Allee laut Plan allerdings auf drei Meter verbreitert werden.

Biendl kritisiert das Projekt heftig. Er wirft der Stadt vor, als Fahrradbeauftragter zum „wiederholten Male“ nicht über Pläne für den Radverkehr informiert worden zu sein. In einem offenen Brief an den Bürgermeister Alexander Guhl und „andere in der Stadtverwaltung für Radverkehr Zuständige“ bezeichnet er das Vorhaben außerdem als „Geldverschwendung auf 120 Metern“. Zwar werde das Projekt durch 30.000 Euro bezuschusst, doch sieht Biendl aufgrund der geringen Nutzung des Weges keine Notwendigkeit für dessen aufwändigen Umbau. „Dieser autofreie Weg ist im Unterschied zu vielen anderen Strecken problemlos zu nutzen“, so der nun ehemalige Fahrradbeauftragte. Diese Maßnahme sei lediglich sinnvoll, „wenn täglich Hunderte von

Radlern diese Verbindung nutzen würden“.

Unververständnis gegenüber Fahrbahnmarkierungen

Weiteres Unverständnis äußert er zudem gegenüber den angedachten Fahrbahnmarkierungen auf der Waldshuter Straße. Die zur Überquerungshilfe der Straße vorgesehenen farblichen Markierungen zwischen Bahnhofsvorplatz und Albert-Gersbach-Allee trügen lediglich zur „Scheinsicherheit“ bei. Hinweise Biendls zur nötigen Erneuerung anderer „amtlich vorgesehener Markierungen“ seien hingegen von der Stadt missachtet worden, sodass diese zum Teil gar nicht mehr sichtbar seien.

Ernüchterung nach sieben Jahren

„Das alles ist für mich nun der endgültige Auslöser, dass ich den Posten des Fahrradbeauftragten an die Stadt zurückgebe“, so Biendl, und er fasst seine siebenjährige Arbeit ernüchternd zusammen: „Aus meiner Sicht und aus verschiedenen Gründen konnte ich leider nur geringe Verbesserungen für die Radfahrer erreichen.“ In die Zukunft blickend wünscht er sich für derartige Planungen eine engere Einbindung der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC.