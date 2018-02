Bad Säckingen Gefährliches Spiel

In der Diskussion um die Unterstützung der Albbrucker Klinikstandort-Bewerbung hatte der Bad Säckinger Gemeinderat nicht seinen besten Tag.

Die CDU ging bei der Diskussion um den Standort der Zentralklinik genau den Weg, den Fraktionssprecher Michael Maier vorgezeichnet hatte: „Wir werden das nicht klaglos hinnehmen“. Das zeigt einerseits die noch tiefe Verärgerung über die – wie es Maier ausdrückte – „zerstörerischen Vorgänge der letzten Monate und Jahre“. Andererseits bringt es die Stadt in der Sache auch nicht wirklich weiter. Das weiß aber auch Maier. Deshalb ist anzunehmen, dass die CDU das alles nicht ganz ernst meinte, sich letztlich doch hinter den Vorschlag Albbruck stellen wird, aber am Montag im Gemeinderat halt noch einmal die Gelegenheit nutzen wollte, um dem eigenen Unmut über das Geschehene Luft zu machen. Das Problem war nur: Im Gemeinderat hatte man nachher alle Mühe, die Geister, die die CDU damit rief, wieder in die Flasche zu kriegen. So stand man unversehends kurz vor einem Antrag für eine eigene Bad Säckinger Standortbewerbung. Und wer die zuweilen unkalkulierbare Eigendynamik von politischen Diskussionen kennt, weiß, dass plötzlich das Absurdeste wahr werden kann. Für den Kreistag jedenfalls wäre ein eigener Bad Säckinger Standortvorschlag eine politische Provokation gewesen, mit der man den Gesundheitscampus womöglich hätte beerdigen können. So war der Vorstoß der CDU am Montagabend nicht nur ein wenig hilfreiches Geplänkel, es wäre fast noch ins Auge gegangen. Zudem: Vom Landkreis die Prüfung des Bad Säckinger Spital-Areals zu fordern, auf dem die Stadt gleichzeitig den Gesundheitscampus plant, ist nicht viel gescheiter als der Wehrer Standortvorschlag in Brennet. Und genau diesen hatte die CDU zuvor selber als „fasnächtliche Lachnummer“ bezeichnet.

