Am 7. Februar wird das Sozialkaufhaus Säckinghand in der Rheinvogtstraße 19 in Wallbach, in den Räumlichkeiten der Bildungseinrichtung Christiani, eröffnet. Einkaufen kann dort jeder. Aber auch gut erhaltene Dinge, die er nicht mehr benötigt, bringen. Angeboten wird unter anderem Kleidung, Spielzeug, Haushaltsgegenstände und vieles mehr.

Mit Spaß bei der Arbeit: Thomas Bomans, Geschäftsführer der AWO Waldshut, Jürgen Albiez, Leiter des Sozialkaufhauses SäckingHand und Teresa Riina (Ehrenamtliche), von links, freuen sich darauf, dass es jetzt bald losgeht und sie das große Angebot des Sozialkaufhauses zeigen können. Neben Kleidung, Spielzeug, Haushaltsgegenständen ist man auch bestens für die närrische Zeit gerüstet. | Bild: Marion Rank

Das Motto des Sozialkaufhauses: "Fair. Sozial. Nachhaltig." Wie Thomas Bomans, Geschäftsführer der Awo Waldshut und Jürgen Albiez, der Leiter des Sozialkaufhauses am Mittwoch erklärten, erfolgt der offizielle Festakt zur Eröffnung, zu dem auch Landrat Martin Kistler sein Kommen zugesagt hat, am 3. Mai. Probeweise hatte das neue Sozialkaufhaus an drei Sonderverkaufstagen im Dezember geöffnet. Mit Erfolg, zeigten sich Bomans und Albiez zufrieden, vor allem Spielzeug sei gut verkauft worden. Für alle Beteiligten war es eine Testphase ohne Druck – das Sozialkaufhaus arbeitet mit Ehrenamtlichen. In den letzten Wochen hat das Kaufhaus noch einmal ein rundum neues Gesicht erhalten: "Viele Regale wurden gespendet oder uns preisgünstig überlassen", so Albiez. Das schuf die Möglichkeit, die Waren ansprechend zu präsentieren.

Hier waren kreative Hände am Werk und haben aus Einzelteilen dekorative Geschenk-Sets für Ostern zusammengestellt. Im Hintergrund Ständer mit Spielen, Büchern oder DVD´s. | Bild: Marion Rank

"Wir haben den Anspruch, trotz Fabrikhalle und egal, wie viel jemand ausgeben kann, ein Shoppingerlebnis zu bieten", sagt Albiez. Bomans und er setzen auf den "Aha"-Effekt, der bis jetzt noch bei jedem funktionierte, der das Kaufhaus betrat: Die Waren werden so hübsch präsentiert, dass man sich in einem normalen Kaufhaus zu befinden glaubt. Hier edle Bleikristallgläser, dort hübsches Geschirr, an einer anderen Stelle schicke, teils ungetragene Mode für Damen und Herren, in top Zustand, teils nagelneu, Standard bis Markenkleidung, für alle Preissegmente.

Weitere Helfer nötig

Bis jetzt zählt das Team 18 Ehrenamtliche, was leider nicht genug ist, es werden dringend weitere Helfer benötigt, um Waren zu sortieren und einzuräumen, aber auch handwerklich Geschickte. Vor allem aber Elektriker: "Wir brauchen den Elektrocheck, sonst dürfen wir Elektrogeräte nicht verkaufen", erklärt Bomans. Was sich aktuell im Sozialkaufhaus befinde, sei bereits überprüft. Ob das Sozialkaufhaus an weiteren Tagen geöffnet haben wird, hängt von weiteren Ehrenamtlichen ab.

Schlaraffenland für Kinder: Im neuen Sozialkaufhaus SäckingHand gibt es preiswertes und gut erhaltenes Spielzeug zuhauf. Bild: Marion Rank | Bild: Rank, Marion

Was wird angenommen? Beispielsweise Bücher, Dekorationsartikel, DVDs, elektronische Geräte, Geschirr, Haushaltsartikel, Kinderfahrräder, Kleidung, Kleinmöbel, Spielzeug. Keine Haushaltauflösungen. Alle Dinge werden geprüft, bevor sie zu günstigen Preisen in den Verkauf gehen.

Öffnungszeiten: Donnerstags und freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Weitere Informationen bei Jürgen Albiez unter Telefon 07761/916 85 58.