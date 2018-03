Bad Säckingen Gartenverein Laubenpieper ehrt zahlreiche Mitglieder

Der Gartenverein Laubenpieper hat in seiner Hauptversammlung zahlreiche Mitglieder geehrt. Der Vorsitzende Jürgen Wolfner und sein Vorstand wurden einstimmig im Amt bestätigt.

Bad Säckingen (sus) Die Laubenpieper Rheinwiese Bad Säckingen starten mit ihrem altbewährten Vorstand in das neue Vereinsjahr. Jürgen Wolfner wurde einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurde in Abwesenheit Anita Schwer im Amt bestätigt. Kassierer bleibt Stefan Maier. Auch Schriftführerin Anette Wolfner übernimmt erneut ihr Amt als Schriftführerin. Als Beisitzer erneut gewählt wurden Monika Harsch und Georg Preda.

In der Hauptversammlung ehrte Jürgen Wolfner auch einige treue Mitglieder. Seit 40 Jahre dabei sind Sigfried Maier, Guido Harsch und Hanspeter Schäfer. Für 25 Jahre wurden Stefan Maier, Edmund Keser, Monika Harsch, Gisela und Hans Balke geehrt. Sie erhielten eine Ehrennadel, eine Ehrenurkunde und ein Geschenk. Über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtete Schriftführerin Anette Wolfner. 2017 feierte die Gartenanlage ihr 40-jähriges Bestehen. Dazu habe es einen Vatertagshock und ein Spargelessen gegeben, ergänzte der Vorsitzende. Auch eine Baumpflanzaktion gab es im vergangene, Jahr. Zudem habe es 2017 zwei Pächterwechsel gegeben.

Erfreuliches konnte Kassierer Stefan Maier von den Finanzen berichten. In der Kasse gebe es den ein oder anderen Euro als Rücklage, der für verschiedene Projekte eingesetzt werden könnte. „Die Tore der Gartenanlage sind mir ein Dorn im Auge“, ergriff Wolfner erneut das Wort. Das Maschendrahtgeflecht müsse entfernt und die Tore neu gestrichen werden, erklärte der Vorsitzende.

Eine Bitte an die Mitglieder hatte auch Anette Wolfner: "Macht die Arbeitsmaterialien sauber“, appellierte sie an die Laubenpieper. Auch in diesem Jahr müssten wieder zehn Stunden Gemeinschaftsarbeit geleistet werden, erklärte Horst Pohl. Er koordiniert die Arbeiten und ist auch Ansprechpartner bei eventuell auftretenden Problemen. Wer keine Gemeinschaftsarbeit leiste, müsste einen Obulus an die Kasse entrichten, informierte Pohl die anwesenden Mitglieder.

Info

Laubenpieper Rheinwiese aus Obersäckingen hat aktuell 68 Mitglieder. 28 davon sind Pächter, 14 sind Passiv-Mitglieder, 26 sind Familienmitglieder. Die Gartenanlagen befinden sich im Murger Weg in Obersäckingen. Vorsitzender ist Jürgen Wolfner.