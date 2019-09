von sk

Kurz nach 23 Uhr war ein 24 Jahre alter VW-Fahrer in Richtung Grenzübergang gefahren, als es in Höhe der Tullastraße zur Kollision mit der 18-jährigen Fußgängerin kam, die dort die Fahrbahn überschritt. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto wurde ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht.