Bad Säckingen Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Beim Überqueren der Straße beim Kaufland in Obersäckingen ist eine 63-jährige Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der B 34 am Ortsausgang von Obersäckingen. Eine 63 jährige Fußgängerin kollidierte mit einem Auto, als sie die Straße überquerte. Sie wurde mit schweren, nach derzeitigem Kenntnisstand aber keinen lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, heißt es im Polizeibericht.

Zum Unfall kam es gegen 18.45 Uhr, als die Frau über die Bundesstraße rannte und von einem in Richtung Murg fahrenden Honda einer 25-Jährigen erfasst wurde. Der Unfall geschah in Höhe des dortigen Einkaufszentrums und die Frau überquerte aus Sicht der Autofahrerin die Straßen von links nach rechts. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte noch rechtszeitig bremsen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07761/934-0 zu melden.